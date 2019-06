Sveitsissä naiset aikovat marssia ulos työpaikoiltaan palkkaerojen takia

Sveitsissä naiset aikovat tänään lakkoilla eri puolilla maata palkkatasa-arvon puolesta. Maassa järjestetään iso joukko tapahtumia kuten mielenosoituksia ja konsertteja, joilla kiinnitetään huomiota naisten ja miesten välisiin palkkaeroihin. Tarkoituksena on myös osoittaa mieltä naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan.

Naiset ansaitsevat Sveitsissä keskimäärin 20 prosenttia vähemmän kuin miehet. Saman koulutustason omaavilla naisilla ja miehillä palkkaero on maan tilastokeskuksen mukaan lähes kahdeksan prosenttia.

Sukupuolten välinen tasa-arvo on kirjattu Sveitsin perustuslakiin. Protesteja järjestävät ammattiliitot ja kansalaisjärjestöt ovat kehottaneet naisia marssimaan ulos työpaikoiltaan ja kieltäytymään kotitöistä. Näin pyritään lisäämään tietoisuutta töistä, joita naiset tekevät yhteiskunnassa.

– Tavoitteena on todella pysäyttää maa feministisellä lakolla, naisten lakolla, sanoi aktivisti Marie Metrailler hiljattain AFP:lle.

Lakkoilu on Sveitsissä hyvin harvinaista, mikä voi hillitä protesteja. Lakon ajankohta on symbolinen, sillä tasan 30 vuotta sitten puoli miljoonaa naista osallistui Sveitsissä vastaavaan mielenilmaukseen. Kolme vuosikymmentä myöhemmin naisten olot eivät ole juuri parantuneet, ammattiliitot ja kansalaisjärjestöt sanovat.

Kyselyn mukaan valtaosa sveitsiläisistä tukee lakkoa

Joissakin kaupungeissa päiväkoteja on suljettu ja koulut pyörivät vajaahenkilöstöllä, jotta naisvaltainen henkilökunta voi osallistua päivän tapahtumiin.

Järjestäjät ovat kehottaneet naisia pakkaamaan tavaransa ja marssimaan ulos töistä ”viimeistään kello 15.24”, koska sen jälkeen naiset tekevät palkkaerot huomioiden käytännössä töitä palkatta.

Mediayhtiö Tamedian tuoreen mielipidekyselyn mukaan yli 60 prosenttia sveitsiläisistä tukee lakkoa. Myös monet poliitikot ovat ilmaisseet tukensa protesteille, ja maan parlamentti aikoo pitää vartin pituisen tauon tuenosoituksena lakolle.

STT

Kuvat: