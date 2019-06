SwingingMamas haluaa tarjota salolaisille matalan kynnyksen kulttuuritapahtumia

Salon pääkirjastossa nautittiin tällä viikolla harvinaisesta herkusta, kun rauhallista iltapäivää piristi raikas musiikkiesitys. Siitä vastasi viime syksynä debyyttinsä tehnyt SwingingMamas-yhtye.

SwingingMamasin muodostaa kolme rautaista musiikin ammattilaista: näyttelijä-laulaja Saija-Reetta Kotirinta, musiikinopettaja Maiju Valjus ja musiikkipedagogi Malla Pelo. Kun Kotirinta vuonna 2016 kotiutui Saloon, alkoi idea yhtyeestä vähitellen syntyä.

– Palattuani Saloon aloin kartoittaa vaihtoehtoja tuleville projekteille. Juttelimme SwingingMamasin perustamisesta jo samana vuonna, mutta lopulta siihen meni kaksi vuotta, että esiinnyimme ensimmäisen kerran, Kotirinta valottaa.

Trio teki joulun alla kiertueen vanhainkodeissa ja nyt ovat vuorossa kirjastokeikat. Yhtyeen tavoitteena on tarjota salolaisille matalan kynnyksen kultturitapahtumia.

– Olemme pyrkineet löytämään ihmisiä, joilla ei ole mahdollisuutta käydä konserteissa tai suurissa tapahtumissa, kuten juuri vanhukset. Kirjastossakin on mahdollista pysähtyä hetkeksi kuuntelemaan musiikkia ja sitten jatkaa matkaa muualle, Kotirinta kertoo.

– Jos näemme pienenkin hymyn kuuntelijan kasvoilla, olemme onnistuneet tehtävässämme, hän lisää.

SwingingMamas soittaa pääasiassa 60-luvun musiikkia ja jazzia. Laulamisen lisäksi repertuaariin kuuluu pianon-, huilun- ja viulunsoitto.

– Soitamme jazzia ja 60-luvun iskelmää, koska me kaikki kolme pidämme niistä genreistä. Ja pitäähän SwingingMamasissa olla vähän swingiä, Kotirinta nauraa.

Tulevaisuudessa yhtyeen tarjonta tulee kuitenkin laajenemaan.

– Työskentelemme kaikki lasten parissa, joten lastenmusiikkia on tulossa. Muutoinkin voimme muokata settilistaa aina keikan ja yleisön mukaan, Maiju Valjus toteaa.

– Kunhan löydämme hyviä ja kolmiäänilauluun sopivia kappaleita, niin vaikka rockikin on mahdollista, Kotirinta jatkaa.

SwingingMamasin kirjastokiertue on ylittänyt jo puolivälin krouvin. Keikkoja on tehty Salon talousalueen kirjastoissa, ja yhtyeen jäsenet korostavatkin, että heille on ollut tärkeää päästä laulamaan myös keskustan ulkopuolelle. Suunnitelmia tulevan varallekin on jo tehty.

– Heinäkuun loppupuolella esiinnymme torilla ohjelmallisen kesäsunnuntain merkeissä ja sesongin alkaessa aloitamme todennäköisesti pikkujoulukeikkailun, Valjus selventää.

Yhtyeelle on kysyntää Salon alkupuolellakin. Väistämättömät ja luonnolliset syyt tulevat kuitenkin keikkareissaamisen tielle.

– Logististen syiden lisäksi elämme kaikki perhe-elämää ja teemme muita töitä. Hektisen arjen keskellä ei kaikkialle valitettavasti ehdi.