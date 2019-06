Syyria syyttää Israelia jo toisesta iskusta vuorokauden sisällä

Syyria syyttää Israelia iskusta Homsin maakunnassa sijaitsevaan lentotukikohtaan, kertoo Syyrian valtiollinen uutistoimisto Sana. Isku on jo toinen vuorokauden sisään.

Tiedot kuolonuhrien määrästä vaihtelevat. Uutistoimisto Sanan sotilaslähteen mukaan yksi sotilas kuoli ja kaksi haavoittui, ja lisäksi asevarasto tuhoutui. Syyrian sotaa seuraavan Syrian Observatory for Human Rights -järjestön mukaan kuolleita on viisi, joista yksi on syyrialainen sotilas. Järjestö kertoo, että tukikohdassa on Syyrian armeijan sotilaiden lisäksi iranilaisia ja Hizbollah-järjestön taistelijoita.

Israel iski vain muutamaa tuntia aiemmin Syyriaan, kun Syyrian puolelta ammuttu raketti oli päätynyt Israeliin. Syrian Observatory for Human Rightsin mukaan iskussa kuoli kymmenen ihmistä, mukaan lukien syyrialaisia sotilaita ja ulkomaalaisia taistelijoita.

Israelin mukaan sen ilmapuolustus aktivoitui Syyrian tulituksen vuoksi, mutta raketit eivät osuneet Israeliin.

Israel on tehnyt satoja ilmaiskuja Syyriaan, ja useimmiten kohteina ovat olleet Iranin tukemat Hizbollah-taistelijat. Israel perustelee iskuja itsepuolustuksella ja sillä, että se pyrkii estämään Iranin vaikutusvallan kasvua Syyriassa. Iran tukee Syyrian sodassa presidentti Bashar al-Assadin hallintoa.

Kahdeksan vuotta kestäneessä sodassa on kuollut yli 370 000 ihmistä.

