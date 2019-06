Tähti rysäytti sata metriä alle 14 sekunnin

Paralympialaisten viisinkertainen voittaja Leo-Pekka Tähti kelasi kauden kärkiaikaan Paavo Nurmen kisoissa Turussa. Tähti pääsi ensi kerran urallaan alle 14 sekunnin Turun kentällä, kun hän puski ylivoimaiseen voittoon ajalla 13,89.

– Oli hienoa saada maailmantilaston kärkiaika, Tähti juhli suoritustaan.

– Oli upea fiilis vetää, kun stadion oli täynnä ja upea keli. Ei tarvinnut sytytellä itseään ja tuli kauden terävin startti.

Tähti kilpailee lähiviikot tiiviisti. Hän keskittyy 100, 200 ja 400 metrin matkoille ja lyhimmillä matkoilla hänellä on myös ME-haaveita.

– Se on mahdollista, koska olen nyt kakkosellakin aika lähellä ennätystä. Tietenkin ennätykset edellyttävät myös hyviä oloja, Tähti muistutti.

Alkukesän kiivaimman kilpailujakson jälkeen Tähti alkaa viritellä kuntoaan parayleisurheilun MM-kisoihin, jotka järjestetään 7.-15. marraskuuta Dubaissa.

– Alan kunnolla valmistautua MM-kisoihin vasta heinä-elokuussa, kun MM-kisat ovat tänä vuonna niin myöhään.

Edellisissä MM-kisoissa Lontoossa 2017 Tähti saavutti mestaruuden 100 metrillä ja pronssin 200 metrillä. Hän on saavuttanut urallaan kolme maailmanmestaruutta ja yhteensä yhdeksän MM-mitalia.

STT

