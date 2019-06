Taidetta kolmessa kerroksessa

Salon taiteilijaseuran vuosinäyttely Taide, Toive ja Todellisuus on ottanut teeman Ranskan vuoden 1789 vallankumouksesta. Vapaus, veljeys ja tasa-arvo ovat ikivanhoja aatteita, joiden pohjalta rakentuu näyttely, jossa taiteilijat esittelevät taiteen keinoin nykyajan arvoja toiveista todellisuuteen. Perusarvoiksi jalostuneista vapaudesta, veljeydestä ja tasa-arvosta ovat kehittyneet yhteisesti hyväksytyt ihmisoikeudet. Kuluneiden vuosisatojen aikana nämä arvot ovat olleet taiteelle ehtymätön runsaudensarvi.

Salon taiteilijaseuran näyttelyssä vallankumousjulistuksen arvot tuodaan nykyaikaan Kiskon Toijan Kivimakasiinissa, jossa taidetta on kolmessa kerroksessa. Ihmisen elämä nykyisessä maailmassa on jatkuvan muutoksen kohteena. Kiihtyvällä tahdilla etenevät tapahtumat johtavat epävarmuuteen ja konflikteihin, joiden kohdatessa vaaditaan tasa-arvoisempaa, vapaampaa tai demokraattisempaa ihmistä, yhteiskuntaa ja aikaa. Alakerran teoksissa hallitsevat ihmisen elinympäristö, luonto ja kaupunki, toisessa kerroksessa ovat esillä ihmisten väliset tunteet ja tasa-arvo ja kolmannessa kerroksessa sadut ja tarinat, joihin voidaan paeta erityisesti sotien ja levottomuuksien aikana.

– Taiteilijoiden teoksissa nousevat esiin luonto, sen vapaus ja monimuotoisuus ja toisaalta haasteet ilmastonmuutoksen keskellä. Luontoa kuvataan varsinaissuomalaisesta maisemasta eläinmaailmaan, ja niiden kautta kerrotaan tarinoita ihmisyydestä, selvittää kuraattori Heidi Grahn , joka piti vallankumousteemoja aluksi haasteellisina nykyaikaan tuotuina.

Taiteilijaseuran esiin nostamat teemat sopivat myös tähän päivään, eivät ne ole mihinkään kadonneet. Ihmisen suhde maapalloon sekä luontoon ovat aina ajankohtaisia. Grahnin mukaan Salon taiteilijaseuran monipuolisuutta osoittaa se, kuinka taiteilijat käsittelevät ongelmia taiteen kautta.

– Eivät ne taiteilijat elä missään kuplassa vaan todellisessa maailmassa, sanoo Grahn.

Viljavarastoksi rakennettu Toijan Kivimakasiini on vahvasti historiaa henkivä tila. Salon taiteilijaseuran vuosinäyttelyyn 2019 osallistuu 22 taiteilijaa yli 60 teoksella.

Näyttelyyn osallistuvat taiteilijat ovat Erja Alander, Gloria Badarau-Heikkilä, Larisa Evstifeeva-Auraniemi, Liisa Ilveskorpi , Anna-Maija Junnila , Petra Kallio , Keanne van de Kreeke , Hilkka Laakkonen-Vesander , Seppo Lagom , Hanna Lamnaouer , Lotta Leka , Laura Naukkarinen , Hannu Nikander , Liisa Pietola , Arja Pykäri , Rita Rauteva-Tuomainen , Aila Salmivaara , Helena Suni , Tea Tikka , Andrea Vannucchi ja Hanna Virtomaa .

Heidän teostensa kautta tarjoutuu niin tekniikoiltaan kuin teeman tulkinnoiltaan monimuotoinen ja laaja katselmus Salon nykytaiteeseen.

– Osa taiteilijoista on tehnyt teoksensa teeman pohjalta, ja joillakin on ollut teemaan sopivat teokset valmiina. Osa teoksista on ihan tuoreita. Esillä olevissa töissä on paljon eri tekniikoita: öljymaalauksia ja akvarelleja, grafiikkaa, lasitöitä ja valokuvia. Muun muassa Hannu Nikanderilta olevat teokset olivat teemaan sopivina valmiina. Ne kuvaavat ihmisen elon matkaa ja valintoja, sanoo Grahn.

Näyttely on avoinna 18.elokuuta saakka tiistaista sunnuntaihin klo 13.00 – 17.00.