Kesät Halikossa viettävä helsinkiläinen kuvataiteilija ja taidemaalari Anne Sunila on somerolaisen Härkälän kartanon kesäkauden taiteilija. Lauantaina avautuneessa näyttelyssä on esillä akvarelli- ja temperamaalauksia ympäristöistä, joissa taiteilija on tehnyt havaintoja kaikilla aisteillaan.

Sunilalle maalauskohde ei ole pelkästään realistinen ilmentymä.

– Maisemissa on erilaisia ajan jättämiä jälkiä ja tunnelmia, sanoo taiteilija, joka maalaa esille ympäristön monet ulottuvuudet.

Sunila väitteli keväällä taiteen tohtoriksi ympäristösidonnaisuudesta maalaistaiteessa. Hän korostaa ympäristön moniulotteisuutta ja kerroksellisuutta.

– Paikka voi avautua moneen suuntaan: konkreettiseen materiaaliin, hetkeen ja tilanteeseen, mutta myös kokemuksiin ja ajalliseen syvyyteen, Sunila sanoo.

Hän muistuttaa, että historia on läsnä niin kaupunkiympäristöissä kuin luontoympäristöissäkin.

Sunila hyödyntää työhuoneellaan luonnoksia ja muistiinpanoja, joita on tehnyt havainnoistaan paikan päällä. Psyykkisen muistin lisäksi hän hyötyy maalatessaan lihasmuistista, johon paikan päällä tehty työ jättää jälkensä.

– Yllättävänkin voimakkaasti, Sunila toteaa.

Hänelle ympäristö ei ole vain havainnoinnin ja tarkkailun kohde eikä taiteilija ole irrallaan ympäristöstään. Sunila muistuttaa ihmisen olevan osa kokonaisuutta.

– Ympäristö elää meissä.

Härkälän kartanossa on esillä neljä akvarelli- ja kaksi temperamaalausta. Temperamaalauksiin keskittynyt Sunila tarttuu akvarelleihin etenkin kesäisin.

Akvarellimaalaus on temperamaalausta nopeatempoisempaa ja näyttelyt isot akvarellityöt ovatkin syntyneet osissa kuten neljän yhdistetyn akvarellin Wonderland (Ihmemaa) vuodelta 2016.

– Aloittaessani en tiennyt, montako osaa siihen tulee, Sunila huomauttaa.

Anne Sunilan (s. 1954) uravalinta oli selvä jo nuorena. Hän meni 16-vuotiaana kuvataidelukioon ja eteni sitä myöten taiteilijaksi opiskeltuaan taidetta ja taidehistoriaa. Hänen väitöskirjansa nimi on Ulotteisuus – eletty tilallisuus.

Anne Sunila asuu miehensä, kuvataiteilija Eero Markukselan kanssa Helsingissä taiteilijatalo Lallukassa. Pariskunnalla on ollut viiden vuoden ajan kesäpaikka ja työhuoneet Halikon Vartsalassa. Härkälän kartanon kesänäyttelyn töistä viisi on toteutettu Halikossa ja yksi Pariisissa.

Sunila on työskennellyt kotikaupungissaan Helsingissä erityisesti Hietaniemen puistossa meren rannalla ja Kallion kaupunginosassa. Hän on maalannut monena vuonna myös Pariisissa, jossa hän on viihtynyt Seinen rannalla ja Luxembourgin puistossa. Taiteilija työskenteli Citè Internationale des Arts -residenssissä myös viime kesänä, jolloin syntyi Härkälän kesänäyttelyssä esillä oleva teos Seinen rannalta.

Anne Sunilan maalauksia Härkälän kartanossa (Härkälänkuja 33, Somero) 9. elokuuta asti torstaista perjantaihin kello 12–14 ja lauantaisin kello 14–16. Esillä myös kartanon laajat itämaiset kokoelmat Japanista ja Kiinasta sekä hattuneulanäyttely ja Barbie 60 vuotta -näyttely. Härkälän kartano on museokorttikohde.