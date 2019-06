Takuutyö-Tommi: huippuhypyt odotuttavat vielä Turun seiväskilpailun voittanutta Holttista​

Paavo Nurmi Gamesin miesten seiväshyppykilpailun voitosta jaettu kukkapuska ei saanut Tommi Holttista hihkumaan riemusta. Kukat olivat laadultaan varmasti kelvollisia, ja samaan sarjaan menee Someron Esan miehen voittotulos 536.

Holttinen on kuitenkin saavuttanut sellaisen tason, että 536 kirjautuu tuloksena lähemmäs pettymystä kuin riemunkarjahduksia. Varsinkin, kun Paavo Nurmen stadionilla oli tarjolla täydellinen yli 20 asteen lämpötila ja loppua kohti myös hento myötäinen tuulenvire.

– Hienoahan se oli hypätä, kun kelikin oli täällä kerrankin näin mainio, Holttinen kuittasi.

22-vuotias urheilija osoitti kuitenkin häntä ansiokkaasti jo alkuiltana kannustaneelle yleisölle potentiaalinsa. Turussa asuva hyppääjä on ollut koko vuoden 2019 aikana varsinainen takuutyö-Tommi. Kaikki kymmenen kilpailua ovat tuottaneet tuloksen 525–545.

– Ei se vieläkään lähtenyt ihan niin kuin on suunniteltu. Kun harjoitukset ovat menneet hyvin, sitä odottaisi, että tulokset nousisivat sinne 545:n yläpuolelle. Tiedetään, mistä se kiikastaa.

Eli mistä?

– Juoksurytmistä, loppujuoksusta etenkin. Suoritus ei siksi lähde liikkumaan ihan sellaisilla seipäillä, joilla pystyisi ylittämään riman korkeammaltakin.

Kuinka korkealle ominaisuudet harjoitusten perusteella parhaimmillaan tällä hetkellä riittäisivät?

– Jo hallikaudella asetin tavoitteeksi Someron Esan ennätyksen 560. Ja kun vuosi on mennyt näin hyvin, niin kyllä se Dohakin houkuttelee.

Mainittakoon Holttisen ennätyksen olevan 551 ja aikuisten MM-kisarajan Dohaan 571. Ainakaan montaa senttiä vähempi ei hyppääjän oman arvion mukaan rankingin perusteellakaan riitä.

Selkeä ykköstavoite on kuitenkin 22-vuotiaiden EM-kisat heinäkuussa Ruotsin Gävlessä. Kaksi vuotta sitten Holttinen sijoittui silloisella ennätyksellään seitsemänneksi. Ennätys on parantunut kaikissa neljässä tähänastisessa arvokilpailussa.

– Ikäluokan tulostaso on kova. Useampi kaveri Euroopassa on hypännyt vähintään 570, vaikkei siihen edes laskisi Armand Duplantisia, joka ei ilmeisesti Gävlessä kilpaile, Holttinen totesi viitaten Ruotsin sensaatiohyppääjään.

Holttisen urheilu-uran viimeisimmät vuodet ovat poikenneet radikaalisti Wilma Murrosta ja myös seurakaveri Minna Nikkasesta. Siinä missä Holttinen poti loukkaantumisia täysi-ikäisyyden kynnyksellä, on hän pystynyt harjoittelemaan ja kilpailemaan vuodesta 2017 lähtien jatkuvasti terveenä.

Yltäminen finaalien kynnykselle 13:nneksi viime vuoden aikuisten EM-Berliinissä nosti Holttisen ensimmäistä kertaa opetus- ja kulttuuriministeriön apurahojen piiriin. Jo 6 000 euroa vuodessa ovat merkittävä rikka rokkaan.

– Apurahan merkitys on suuri, ja niin on myös uusien sponsoreiden, jotka tälle vuodelle sain. Nämä asiat yhdistävät sen, että pystyn panostamaan täysillä urheiluun. Olen siitä kiitollinen – nyt tuloksenteko on itsestäni kiinni.

Holttinen opiskelee nykyisessä kotikaupungissaan Turussa fysioterapeutiksi. Hän lopetteli hiljattain toisen opiskeluvuotensa.

– Jos kaikki menee putkeen, saattaa edessä olla opiskeluista jonkin sortin välivuosi, ja tähtään kunnolla olympia-Tokioon. Tosin opiskelut eivät ole haitanneet urheilua tähän mennessäkään.

Holttinen vei toisena viikkona peräkkäin voiton kotimaan pääkilpailijoistaan Tomas Weckstenistä (tiistaina tulos 514) ja Urho Kujanpäästä (500). Holttisen uran erikoisuutta kuvaa se, että mainittujen arvokisojen ennätysparannusten vastapainoksi aikuisten Suomen mestaruus puuttuu vielä.

Juuri nyt ennusmerkit ovat sellaiset, ettei puutu enää elokuun alun Lappeenrannan Kalevan kisojen jälkeen.