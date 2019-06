Tampere jääkiekon MM-kisojen pääareena 2022

Jääkiekon 2022 MM-kisojen pääpelipaikka on Tampereella rakenteilla oleva uusi monitoimiareena. Siellä pelataan MM-kisojen toinen alkulohko, kaksi puolivälierää, välierät ja mitalipelit, Suomen jääkiekkoliitto kertoi tänään.

Toinen MM-kisakaupunki julkistetaan syksyllä, ja vaihtoehtoja on liiton mukaan useita.

– On hienoa, että päätös saatiin aikaiseksi vielä kesän kynnyksellä. Voimme nyt aloittaa kisavalmistelut Tampereen osalta samalla kun neuvottelut toisesta paikkakunnasta jatkuvat, MM-kisojen pääsihteeri Heikki Hietanen sanoi.

Tampereen Kanneksi nimetyn uuden areenan on tarkoitus valmistua ensi vuoden jälkipuoliskolla. MM-kisat pelataan 13.-29. toukokuuta 2022.

– Tässä on myös symboliarvoa, sillä Suomen ensimmäiset jääkiekon MM-kilpailut pelattiin 1965 Tampereen jäähallissa Hakametsässä. Nyt, aivan kuten tuolloinkin, pelataan vastavalmistuneessa areenassa, Tampereen pormestari Lauri Lyly sanoi.

STT