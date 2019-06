Tänään järjestettävään Helsinki Pride -kulkueeseen odotetaan 100 000:a ihmistä – yksi heistä on pääministeri Rinne

Tänään järjestettävään Helsinki Pride -kulkueeseen odotetaan noin 100 000:a osallistujaa, arvioi poliisi. Helsinki Pride on Suomen suurin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä tukeva kulttuuri- ja ihmisoikeustapahtuma.

Kulkue aiheuttaa liikennekatkoksia eri puolilla Helsingin ydinkeskustaa. Kulkueeseen osallistui myös viime vuonna noin 100 000 ihmistä.

Kulkueen reitti alkaa Senaatintorilta ja päättyy Kaivopuistoon. Kulkue lähtee liikkeelle puoliltapäivin. Sen mukana liikkuu useita rekkoja, ja lisäksi kulkuetta seuraa sivusta suuri joukko yleisöä. Poliisi kehottaa ihmisiä välttämään omalla autolla ajamista keskustassa iltapäivällä.

Myös pääministeri Antti Rinne (sd.) osallistuu Helsinki Pride -kulkueeseen. Hän on ensimmäinen Suomen pääministeri, joka osallistuu tapahtumaan.

Rinteen mukaan on hienoa, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ei tarvitse enää kulkea yksin.

– Olen itse sitä ikäluokkaa, että olen elänyt ajan, jolloin rikoslaissa syrjittiin seksuaalivähemmistöjä. Vuonna 2019 tuntuu täysin käsittämättömältä, että vielä vuonna 1971 homoseksuaalisuus oli rikos, että vielä vuonna 1981 se katsottiin sairaudeksi ja että vasta vuonna 1995 kiellettiin syrjiminen seksuaalisen suuntautumisen vuoksi, Rinne totesi tiedotteessa.

Kulkueen päätteeksi Kaivopuistossa järjestettävään puistojuhlaan odotetaan niin ikään kymmeniätuhansia osallistujia.

