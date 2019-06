Tanska äänestää parlamentista – oikeistokoalition hallitustaival päättymässä

Tanskalaiset äänestävät tänään parlamenttivaaleissa. Mielipidetiedustelujen mukaan vaalit voittaisi sosiaalidemokraattipuolue, jolle on luvattu noin 27 prosentin kannatusta.

Tämä tarkoittanee loppua maata hallinneelle oikeistokoalitiolle. Liberaalipuolue Venstren puheenjohtaja, pääministeri Lars Lökke Rasmussen ilmoittikin eilen Tanskan TV2:n haastattelussa tavoittelevansa ensisijaisesti hallitusta sosiaalidemokraattien kanssa.

Pääministeri käänsi kelkkansa, vaikka oli koko vaalikampanjan ajan kertonut pitävänsä nykyisen oikeistokoalition jatkoa ykkösvaihtoehtona. Pääministeri oli väläytellyt mahdollisuutta yhteistyöhön vasemmistopuolueiden kanssa jo aiemmin, mutta kertaakaan hän ei ollut puhunut siitä vaihtoehdosta ensisijaisena.

Sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Mette Frederiksen on sulkenut pois yhteishallituksen Venstren kanssa. Sen sijaan hän on ilmoittanut aikovansa muodostaa vähemmistöhallituksen, joka hakisi tuen lakiehdotuksilleen tapauskohtaisesti oikealta tai vasemmalta.

