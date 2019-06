Tarkempi suunnittelu nosti Märynummen koulun hintaa

Märynummen uusi koulu ja päiväkoti tulevat aiottua kalliimmaksi. Hankesuunnitelma on valmis, ja sen mukaan hinta on 4,6 miljoonaa euroa. Se on 900 000 euroa enemmän kuin investointisuunnitelmassa arvioitiin.

– Lähtötilanne on aina raakile, kun ei vielä tiedetä, mitä halutaan, sanoo kaupungininsinööri Janne Lehto.

Hänen mukaansa kustannusten nousu johtuu pääasiassa neliöhintojen tarkistamisesta, käyttöön jäävän vanhan koulun korjauksesta sekä siitä, että uuden rakennuksen runko tehdään hirrestä.

Vuonna 2021 valmistuvaan uudisrakennukseen tulevat koulu, päiväkoti ja niille yhteinen liikuntasali sekä keittiö-, ruokailu- ja hallintotilat.

Vanha alakoulu korjataan ja yläkoulu puretaan. Uusi koulu rakennetaan sen paikalle. Alakouluun tehdään nuorisotilat, joita myös yhdistykset voivat käyttää.

Yläkoulu poistettiin käytöstä viime vuonna sisäilmaongelmien takia. Ongelmia on myös alakoulussa.