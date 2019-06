Tervetulotoivotus Natoon ei Kaikkosen mukaan yllättänyt: ”Kuvaa hyvää yhteistyötä, jota meillä on”

Yhdysvaltain Nato-lähettilään tervetulotoivotus Suomelle Natoon ei yllättänyt, sanoo puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.). Samantyyppisiä lausuntoja on hänen mukaansa kuultu aiemminkin.

Kaikkonen osallistui keskiviikkona ja torstaina Naton päämajassa muun muassa liittokunnan illalliselle, jossa keskusteltiin uusista teknologioista sotilaskäytössä.

Yhdysvaltain Nato-lähettiläs Kay Bailey Hutchison kertoi kokouksen alla Yhdysvaltojen toivottavan Suomen tervetulleeksi sotilasliittoon, jos maa päättäisi hakea jäsenyyttä. Lähettiläs vastasi suomalaistoimittajan kysymykseen puhelinkonferenssissa sanomalla, että hänellä ei ole asiasta ohjeistusta, mutta ”tietävänsä sydämessään”, että näin toimittaisiin.

– Noteerasin tämän näkökulman, mutta kyllähän tällaisia puheenvuoroja on käytetty ennenkin. Tämä ratkaisu on Suomen omissa käsissä ja pitää ollakin, Kaikkonen sanoi Brysselissä.

Lausunto kuvaa hänen mielestään Suomen ja liittokunnan hyvää yhteistyötä.

Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan pitkä linja ei hänen mukaansa muutu uuden hallituksen aikana.

– Hallitusohjelmassakin korostetaan liikkumatilan tärkeyttä. Vaikka Natoon hakeutumisen suunnitelmia ei ole olemassa eikä näköpiirissä, tiivis yhteistyö on perusteltua.

Ensi viikolla Ruotsiin ja Viroon

Kaikkonen avaa kokispullon ennen kuin alkaa kerrata takana olevaa kokouskimaraa.

– Ei täältä kotikaljaa ollut löydettävissä, ministeri sanoo.

Tahti on ollut tiukka: tiistaina Pohjoisen ryhmän ministerikokous Berliinissä, keskiviikkona Nato-kokouksen illallinen ja torstaina kokoukset koskien Isisiä ja Afganistania Brysselissä.

Perjantaina ollaan jo Liettuassa, jossa ovat koolla Britannian johtaman Joint Expeditionary Force (JEF) -maaryhmän edustajat. Ensi viikolla matkat jatkuvat Ruotsiin ja Viroon tapaamaan kollegoita.

– Melkoinen superviikko puolustusyhteistyön suhteen ja tietysti uudelle ministerille hyvä kierros. Päässyt tapaamaan paljon kollegoita ja rakentamaan kontaktiverkostoja.

USA toivoi tukea

Naton puolustusministerikokouksessa huomion vei Iranin ja Yhdysvaltain välien kiristyminen.

Yhdysvaltojen uusi virkaa tekevä puolustusministeri Mark Esper pyysi Nato-mailta tukea, jotta maat tuomitsisivat Iranin aggression julkisesti ja harkitsisivat yhteistyötä meriliikenteen pitämiseksi vapaana.

Yhdysvallat on syyttänyt Irania hyökkäyksistä öljykuljetuksia vastaan tärkeällä Hormuzinsalmella, mutta Iran kiistää syytökset. Viime viikolla Iran ampui alas miehittämättömän lennokin, joka oli sen mukaan Iranin ilmatilassa.

Yhdysvaltain asevoimat oli jo valmistautunut tekemään vastaiskun Iraniin, mutta presidentti Donald Trump perui operaation vain hetkeä aiemmin kuultuaan sen vaativan 150 kuolonuhria.

Naton pääsihteerin Jens Stoltenbergin mukaan liittokunnan jäsenet keskustelivat lahden pitämisestä auki meriliikenteelle. Puolustusministerit antoivat hänen mukaansa tukensa yrityksille vakauttaa tilanne, jotta vahingoilta vältyttäisiin.

– Kaikki liittolaiset jakavat huolen mitä tulee Iranin epävakauttavaan toimintaan alueella, heidän tukeensa eri terroristiryhmille ja ohjusohjelmaansa ja ilmoitukseen, että he alkavat jälleen rikastaa uraania.

Naton osallistuminen vaatisi hyväksynnän kaikilta 29 jäsenmaalta.

STT

