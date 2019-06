Terveyspalvelut viestin päässä

Salon kaupunki on ottanut terveyspalveluissaan käyttöön uuden chat-palvelun.

Palveleva keskusteluikkuna löytyy kaupungin kotisivujen kautta. Chat-ikkunaan kirjoitetaan kysymys, johon terveyspalveluiden työntekijät vastaavat.

Jotkut asiat voidaan hoitaa kokonaan chatin avulla, joissain asiakasta opastetaan eteenpäin.

Chat ei sovellu kaikkien asiakkaiden käyttöön. Se vaatii sujuvaa netin käyttöä ja kykyä kirjoittaa kysymyksensä.

On kuitenkin selvää, että yhä useampi on tottunut chatin kaltaiseen viestittelyyn. Pikaviestisovellukset kuten WhatsApp ovat luoneet kulttuuria, jossa kynnys kirjoittaa on hyvin matala. Monella puhelimen käyttäjällä kirjallinen pikaviestintä on ohittanut puhumisen.

Jos kynnys puhumalla asioimiseen on korkea, chat tarjoaa hyvän vaihtoehdon yhteydenottoon. Uusi tapa kysyä apua voi parhaassa tapauksessa tuoda terveyspalveluita kokonaan uusien käyttäjäryhmien saataville.

On hyvä, että myös julkinen toimija ottaa käyttöön uusia palvelumalleja ja pyrkii parantamaan saavutettavuutta.

Tähän mennessä palvelukanaviaan ovat kehittäneet paljon ripeämmin yksityiset terveyspalvelut.

Yksityiset toimijat ovat tehneet esimerkiksi puhelin- ja nettiajanvarauksen todella helpoksi samaan aikaan, kun julkisen puolen asiakkaat tuskailevat usein kankeiden takaisinsoittojärjestelmien kanssa.

Suotavaa olisi, että takaisinsoittojärjestelmät jäisivät mahdollisimman pian kokonaan historiaan.

Julkisella puolella on suuri rooli suomalaisten terveyspalveluiden tuottajana. Hallitusneuvotteluissa on jo linjattu, että päävastuu sote-palveluista on jatkossakin julkisella sektorilla.

On tärkeää, että saavutettavuuteen kiinnitetään huomiota myös ensimmäisen yhteydenoton näkökulmasta.

Pelkkä palveluiden olemassaolo ei tee ketään terveemmäksi. Aivan aluksi palveluihin pitää saada yhteys.