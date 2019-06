Tilastokeskus alensi arviotaan viime vuoden talouskasvusta: BKT kasvoikin vain 1,7 prosenttia

Valtiovarainministeriön (VM) finanssineuvos Harri Kähkönen pitää tarkennusta arvioon viime vuoden talouskasvusta isona.

Tilastokeskus tarkensi uusien ennakkotietojen perusteella tietoa viime vuoden talouskasvusta tänään 2,3 prosentista 1,7 prosenttiin. Kähkösen mukaan tällä on vaikutusta ennusteisiin tulevasta talouskasvusta, mutta ennusteiden tarkistustarvetta hän ei vielä halua tarkemmin arvioida.

– Yli puoli prosenttiyksikköä kasvussa tulisi ottaa ennusteissa huomioon. Täytyisi kuitenkin ensin perehtyä tarkemmin, mistä tarkentuminen johtuu, Kähkönen sanoo STT:lle.

Tilastokeskuksen tiedotteen mukaan kansantuotteen tarkentumiseen alaspäin vaikutti erityisesti yritysten tekemistä ostoista saadut vuositiedot.

Ennusteita talouskasvusta on seurattu tarkasti etenkin hallituksen talous- ja työllisyystavoitteiden toteutumisen kannalta. Hiipuva talouskasvu vaikeuttaa tavoitteiden saavuttamista.

– Menneellä kehityksellä on ennen kaikkea merkitystä sen lähtölavan kannalta, missä tilassa talous on kun ennustetta aletaan tehdä, Kähkönen sanoo.

Arviot ovat muuttuneet aiemminkin

Kähkönen huomauttaa, että tiedot toteutuneesta talouskasvusta saattavat toisinaan muuttua paljon. Vuoden 2016 tiedot muuttuivat jopa prosenttiyksikön, mutta tuolloin suunta oli talouskasvussa ylöspäin. Viimeksi vuonna 2014 ennustetta on tarkennettu nyt ilmoitetussa määrin alaspäin.

VM arvioi tällä viikolla, että talous kasvaa tänä vuonna 1,6 prosenttia. Ensi vuonna bruttokansantuotteen muutos on ennusteen mukaan 1,2 prosenttia.

Bruttokansantuote eli tavaroiden ja palveluiden tuotannossa aikaansaatu arvonlisäys oli viime vuonna 232 miljardia euroa.

Myös vuotta 2017 koskeva laskenta on edelleen tarkentunut. Tilastokeskuksen mukaan talouskasvu oli tuolloin 3,0 prosenttia.

STT

