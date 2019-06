Tilastokummajainen saa jatkoa tänäkin vuonna – Suomella on hämmästyttävän vähän Stanley Cup -voittajia

Yksi tilastokummajainen pitää sisukkaasti pintansa jääkiekon NHL-liigassa. Suomesta on tullut hämmästyttävän vähän Stanley Cup -voittajia.

Vain 12 suomalaispelaajan nimi on kaiverrettu NHL:n mestaruuspokaaliin. Ruotsilla määrä on noin kolminkertainen ja Tshekilläkin Tshekkoslovakia mukaan lukien noin tuplasti suurempi.

Uutta suomalaista Stanley Cupin voittajaa ei tule tänä(kään) vuonna. Bostonin maalivahdilla Tuukka Raskilla on jo yksi mestaruus vuodelta 2011. Toisessa finaalijoukkueessa St. Louisissa ei ole suomalaispelaajia.

NHL:ssä pelasi tällä kaudella vähintään yhden ottelun 49 Suomen kansalaista. Heistä Stanley Cupin voitto löytyy vain neljältä: Raskilta, Olli Määtältä, Teuvo Teräväiseltä ja Valtteri Filppulalta.

Ero etenkin Tshekkiin on hämmästyttävän suuri. Quanthockey-tilastosivuston mukaan NHL:ssä on pelannut kautta aikain 235 Tshekin/Tshekkoslovakian kiekkoilijaa. Suomen luku on lähes sama: 218.

Ruotsalaisia NHL-pelaajia löytyy kyseisen sivuston perusteella 342. Suhdeluku pelaajien ja Stanley Cup -voittajien osalta on Ruotsilla ja Tshekillä samankaltainen, Suomella huomattavasti pienempi. Jopa vasta vuonna 1993 itsenäistynyt Slovakia on mestarien määrässä varsin lähellä, vaikka sieltä NHL-pelaajia on tullut toistaiseksi ”vain” 85.

Vastaavasti 24 suomalaista on pelannut finaalit hävinneissä joukkueissa. Sattuma on siis vienyt mestaruussormukset usein muille maille.

Oheisen faktalaatikon luvut eri maiden Stanley Cup -voittajista ovat suuntaa antavia. Saksalaissivustolla on merkitty suomalaisvoittajaksi myös maalivahti Antti Raanta.

Häntä ei kuitenkaan kriteerejä täyttämättömänä lasketa virallisiin tilastoihin. Pokaaliin kaiverretaan vain sellaisten pelaajien nimet, jotka ovat pelanneet joko vähintään puolet runkosarjan otteluista tai ainakin yhden loppuottelun.

Suuruusluokat ovat luettelossa kuitenkin oikein.

STANLEY CUPIN VOITTANEET PELAAJAT

Euroopan maat

Ruotsi 37

Venäjä 27

Tshekki 26*

Suomi 12

Slovakia 8

Saksa 4

Sveitsi 3

Ukraina 2

Latvia, Puola, Ranska, Slovenia, Tanska 1.

* mukana myös Tshekkoslovakian pelaajat.

Lähde: Wikipedia