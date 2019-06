Tokion 2020 paralympialaiset kiihdyttävät Henry Mannin ajatukset sataselle

Ratakelaaja Henry Manni esittelee tyytyväisenä uutta kelauskapulaa. Epämääräisen näköisellä rukkasella tuupataan pyörätuoliin vauhtia, ja kapulaksi kutsutulla apuvälineellä pitää saada napakasti pitävä ote kelausvanteesta.

– Olen kehittänyt tämän kahdestaan avovaimoni Sonja Turnbull-Smithin kanssa, Manni kertoo.

Kaksikon yhteistyöllä on vankat perusteet, sillä Turnbull-Smith on koulutukseltaan lääkäri ja biotekniikan insinööri.

– Lääkärinä hän tietää, millä käsikulmilla voimantuotto on tehokkainta. Insinöörinä hän ymmärtää esimerkiksi kapulan pintamateriaalin merkityksen. Samalla hän voi hyödyntää näitä kelaukseen liittyviä kokemuksia arkityössään.

T34-luokassa kilpaileva Manni saavutti 2014 ja 2016 seitsemän Euroopan mestaruutta 100-800 metrin matkoilla sekä Rion 2016 paralympialaisissa pronssin 100 metrillä. Paralympialaisten jälkeen uralla oli vaikeampi jakso. Varsinkaan satanen ei kulkenut entiseen malliin.

Voimaa isosta tiimistä

Manni, 27, alkoi rakentaa uraansa uuteen nousuun 2017 lopulla ison tukijoukon voimin. ”Lohja-tiimiin” kuuluvat myös valmentaja Juha Heinänen, manageriLaura Lepistö ja fysioterapeutti Jukka Kesälä.

– Vain kahdelta ihmiseltä jäisi helposti jotain huomaamatta, mutta isommassa porukassa ei mene mitään ohi, Manni perustelee ryhmän kokoa.

Tulokset alkoivat näkyä viime kesänä, kun Manni ajeli Berliinissä Euroopan mestaruuksiin 200 ja 400 metrillä. Hyvä suunta jatkui toukokuussa Sveitsissä, kun hän otti ajalla 51,75 Euroopan ennätyksen uudestaan nimiinsä.

– Tekniikkani on parantunut. Solisluun päähän tuli kevään leirillä Teneriffalla pientä vammaa, ja se on pakottanut vähentämään voimaharjoittelua. Ehkä sen ansiosta tekniikka on parantunut, eikä kipu haittaa kelausta, Manni selvittää.

– Myös uusi kapulamalli toimii hyvin.

Saita lajivalikoima

Mannin ajatukset ovat jo ensi vuoden paralympialaisissa. Tavoitteet ovat kovat, mutta lajivalikoima ei ole Mannin mieleen. Parhaat matkat ovat vain MM-ohjelmassa, kun paralympialaisissa kilpaluokan lajit ovat 100 ja 800 metriä.

– Vähän tylsä juttu, mutta tilanne oli sama jo Riossa. Ja tuli sieltä sentään satasen pronssi.

Kuortaneen Juhannuskisoissa Manni kelasi satasen vastatuulessa aikaan 15,95 eli 36 sadasosan päähän ennätyksestään.

– Minulla on taas tunne, että minulla on mahdollisuudet kovaan aikaan myös satasella.

Ennakkoaavistus on niin jykevä, ettei Tokion 2020 paralympialaisten lajivalikoima ole vaikuttanut tavoitteenasetteluun.

– Minulla on jo pronssi. Hopea ei ole häpeä, mutta eihän se voi olla kenenkään tavoite, joten…

Manni jättää lauseen kesken ja hymyilee perään itsevarmasti.

STT

Kuvat: