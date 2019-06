Topi Raitanen rymisteli komeasti ennätykseensä – aika alittaa Dohan MM-kisojen ja Tokion olympialaisten tulosrajat

Kestävyysjuoksija Topi Raitanen jatkoi hysteeristä ennätystehtailuaan Paavon Nurmen kisoissa. Turussa rikkoutui ennätyksistä rakkain ja tasokkain, kun hän huristeli päämatkallaan 3 000 metrin esteissä oman ennätysajan 8.21,47.

Raitanen sijoittui Yhdysvaltain Andy Bayerin, 8.18,29, ja Kenian Nicholas Bettin, 8.21,20, kannoilla kolmanneksi. Tärkeintä oli kuitenkin alittaa Dohan MM-kisojen tulosraja 8.29,00. Samalla hän hurautti myös alle Tokion 2020 olympialaisten tulosrajan.

– Ja alitin Pekka Päivärinnan ennätyksen. Hän oli täällä seuraamassa kilpailua, ja käyn vielä jututtamassa häntä, sillä olen saanut häneltä vuosien saatossa monia hyviä vinkkejä, Raitanen kertoi.

Raitanen hurjasteli ennätyksiään nurin jo talven hallikaudella. Alkukaudesta hän ehti kohentaa ennätyksiään 1 500 metrillä ja 3 000:n sileällä.

– Olen harjoitellut kaksi viime vuotta hyvin, terveenä ja ehjänä, mutta olen kilpaillut aika vähän. Olemme myös olleet valmentaja Janne Ukonmaanahon kanssa maltillisia tavoitteissamme, Raitanen taustoitti nykyistä ennätysrytinäänsä.

Raitanen tarkoitti, etteivät hänen kilpailuennätyksensä ole olleet harjoitusten tasolla.

– Minulta on puuttunut uskallusta juosta kilpailuissa, Raitanen vahvisti.

Timanttiliigassa riittäisi vetoapua

Raitanen paljasti resurssejaan Turun ennätysjuoksussa. Katsojat näkivät, että hänellä on jo kaikki edellytykset myös selvään 8.20:n alitukseen.

– Tämä oli vasta kauden toinen estekilpailu, joten oli vaikea hahmottaa matkalla, miten jaksan maaliin asti, Raitanen vahvisti pienen epäröintinsä viimeisillä kierroksilla.

– Ehkä tähän on realistista odottaa 3-4 sekunnin parannusta kauden myöhemmissä vaiheissa.

Harppaus jopa 8.15:n tuntumaan voisi olla loppukaudesta mahdollista Timanttiliigan ihanneoloissa ja täydellisellä vauhdinjaolla.

– Mutta niihin kisoihin on vaikea päästä. Pitäisi varmaan olla 8.20:n alitus alla, Raitanen arveli.

