Toronto venytti johtoaan NBA-finaaleissa 3-1:een

Toronto Raptors on venyttänyt johtoaan Golden State Warriorsista NBA-koripalloliigan finaaleissa 3-1:een. Ottelusarjan neljännessä ottelussa Toronto haki hallitsevasta mestarista vierasvoiton pistein 105-92.

Toronto on nyt yhden voiton päässä ensimmäisestä NBA-mestaruudestaan.

Toronton paras korintekijä Oaklandissa oli jälleen kerran Kawhi Leonard, joka takoi 36 pistettä.

– Meidän on vain oltava kärsivällisiä, pelattava keskittyneesti ja valmiina puolustamaan sekä tekemään joitakin osumia. Niin kauan kuin voitamme, olen tyytyväinen, Leonard kommentoi ottelun jälkeen.

Golden Staten paras pistemies oli Klay Thompson 28 pisteellä. Thompson palasi parketille oltuaan edellisen ottelun sivussa takareiden venähdyksen takia. Myös sentteri Kevon Looney palasi kentälle toivuttuaan rustovammasta vasemmassa kyljessään.

Warriorsin kokoonpanosta puuttui kuitenkin edelleen pitkään pohjettaan potenut Kevin Durant, jota ilman hallitseva mestari ei ole täydessä iskussa.

Raptors on voittanut kaksi finaalisarjan ottelua peräkkäin. Edellisessä kohtaamisessa Stephen Curry nakutti pudotuspeliennätyksekseen 47 pistettä, mutta se ei riittänyt siivittämään vajaamiehityksellä pelannutta Golden Statea voittoon.

Torontolla on näytön paikka seuraavassa ottelussa maanantaina paikallista aikaa, jolloin se pääsee pelaamaan kotiparketillaan.

STT

Kuvat: