Totaalitauko palautti peli-ilon – Mika Ojala pelaa jälleen sitä jalkapalloa, josta hänet aiemmin opittiin tuntemaan

833 peliminuuttia, joissa kolme maalia ja kuusi maalisyöttöä. Tehopistemerkintä keskimäärin 93 minuutin välein.

Veikkausliigassa turkulaisen FC Interin paidassa pelaava paimiolaislähtöinen Mika Ojala on puhtaasti tilastoja syynäämällä palannut sille huipputasolle, jolla hän oli vuosina 2011 ja 2012 ollessaan sarjan tehokkain pelaaja. Myös tuolloin Ojala merkkautti tilastoihin joko maalin tai maalisyötön noin 100 peliminuutin välein.

Vaikka alkukausi onkin sujunut yli kaikkien ennakko-odotusten niin henkilökohtaisella tasolla kuin joukkueenakin, ei Ojala uskalla vetää vielä yhtä suoria johtopäätöksiä kuin pelkästään tilastoja tiirailemalla voisi tehdä.

– Hyvin on toistaiseksi mennyt, mutta se vaati monen asian loksahtamista kohdalleen. Filip (Valencic) on tuonut hyökkäyspeliimme sellaisen palasen, joka vielä viime kaudella puuttui. Hän on oikeastaan jokaisella osa-alueella todella hyvä pelaaja ja siksi niin monikäyttöinen. Timo (Furuholm) taas on suoraviivaisempi ja on päässyt Filipin tulon myötä pelaamaan jälleen enemmän vahvuuksillaan. Minulle taas sopii se, että pääsee ruokkimaan tätä kaksikkoa, Ojala hymyilee.

Viime kaudella yleensä laitalinkkinä viihtynyt Paimion Hakan kasvatti pudotettiin kenttäryhmityksessä ajoittain jopa keskikentän keskustaan ja sen pohjalle. Sekä Ojalan että koko joukkueen pelaaminen näytti italialaisen päävalmentajan, Fabrizio Piccaretan alaisuudessa alistuneelta eivätkä tuloksetkaan pirteää alkua ja Suomen Cupin voittoa lukuun ottamatta olleet odotettuja. Piccareta vaihtui kesällä SalPassakin valmentaneeseen britti John Alleniin, mutta sinimustan joukkueen pistepussi karttui edelleen verkkaisesti.

Heinäkuussa oli Ojalan vuoro viheltää peli poikki.

– Kesken harjoitusten tuli sellainen olo, että nyt ei enää jaksa. Sitten treenattiin fysiikkavalmentajan kanssa useampi viikko kevyesti, eikä pallo ollut mukana niissä treeneissä ollenkaan. Henkinen taakka oli kasvanut monen vuoden ajan, enkä ollut päässyt pitämään oikein missään välissä Ruotsin ja Saksan vuosien jälkeen kunnon taukoa jalkapallosta, Ojala kertaa.

Syksyllä Ojala palasi hiljalleen takaisin Interin pelaavaan kokoonpanoon, ja kauden jälkeen seura palkkasi edustusjoukkueensa peräsimeen jälleen uuden valmentajan: espanjalaisen Jose Rivéron, joka oli aiemmin tutustunut sarjaan HJK:ssa Mika Lehkosuon valmennustiimissä. Rivérosta Ojalalla on pelkästään hyvää sanottavaa.

– Nyt on ehkä palattu monen vuoden turbulenssin jälkeen taas sellaiseen Jobin (Dragtsma) tyyliseen valmentajaan. Hän on rauhallinen, kehittää peliä pala palalta ja tuo pikkuhiljaa uusia asioita pelaamiseen. Rivéro osaa myös selvästi viestiä, mitä hän haluaa joukkueen missäkin tilanteessa tekevän, Ojala kehuu.

Rivéron alku turkulaisjoukkueen peräsimessä on ainakin tuloksellisesti ollut vakuuttava. Inter keikkuu sarjassa maajoukkuetauolla kolmantena, ja erityisesti sen hyökkäyspelaaminen on toiminut viimeisten kierrosten aikana mainiosti.

– Muutama ensimmäinen peli meni vielä vähän hakiessa, mutta sen jälkeen olemme vakiinnuttaneet hyökkäyspään kolmikon ja pelaaminen on toiminut hyvin. Sarja on tänä vuonna ihan älyttömän tasainen, joten mestarisuosikista on tässä vaiheessa vielä hankala sanoa. Meidän tavoite on päästä mahdollisimman hyvin pistein loppusarjaan ja olla sen jälkeen parhaimmillamme, kun sarjaa aletaan toden teolla ratkomaan, Ojala sanoo.

Tällä viikolla Ojala on viettänyt maajoukkuetaukoa muun muassa osallistumalla jo seitsemättä kertaa järjestettyyn Mika Ojala -futiskouluun Paimiossa. PaiHan järjestämä jalkapallokoulu houkutteli tällä kertaa harjoituksiin 65 jalkapallojunioria, jotka pääsivätkin tapaamaan idoliaan torstaina Paimion Urheilupuistossa.

Ojala vinkkasi nuoria kehittämään itseään ennen kaikkea kokonaisvaltaisesti hyviksi pelaajiksi, mutta panostamaan myös erikoisosaamiseen.

– Totta kai lähtökohta on se, että pitää olla jokaisella osa-alueella riittävän hyvä. Mutta jos haluaa huipputasolla erottua, on hyvä sen lisäksi olla jokin erikoisominaisuus, kuten vaikka potkutekniikka, räjähtävä fysiikka tai kyky laittaa maalipaikoista pallo pussiin. Hio sitä erityistaitoa mahdollisimman paljon, josta eniten jalkapallossa pidät, Ojala vinkkasi kuunteleville korville.

”Peliura loppuu jonain päivänä Hakan paidassa”

Mika Ojalan sopimus Interin kanssa päättyy tähän kauteen, mutta sekä hänellä itsellään että seuralla on optio vuoden jatkopahvin tekemisestä. Kävi jatkosopimuksen kanssa lopulta miten tahansa, toivoo Ojala selvyyttä asiaan mahdollisimman pian.

– Itsellä on tällä hetkellä sellainen olo, että olisi kiva katsoa, mihin projekti päävalmentaja Jose Riveron kanssa ensi kaudella kantaisi. Mutta se on myös seuran päätös ja meillä on tällä hetkellä aika monen kokeneemman pelaajan sopimus katkolla ja on vaikea vielä sanoa, lähdetäänkö ryhmää nuorentamaan vai mitä syksyllä tapahtuu.

PaiHasta aikoinaan TPS:n kautta Interiin ponnistanut Ojala on kuitenkin yhdestä asiasta varma: ympyrä olisi kiva sulkea nimenomaan vihreässä pelinutussa.

– Olisihan se aika hieno tapa lopettaa pelit sitten jonain päivänä pelaamalla ne vimeiset ottelut Hakan paidassa, hän virnistää.

Suomen A-maajoukkueen otteita kahdeksan kertaa itsekin Huuhkaja-paidassa esiintynyt Ojala on seurannut viime vuosina ilolla. Päävalmentaja Markku Kanerva on tuonut joukkueen tekemiseen Ojalan mielestä selvästi enemmän positiivisuutta ja rohkeutta, joka on näkynyt myös pelikentällä ja tuloksissa.

Juhannusviikolla 31 vuotta täyttävä Ojala ei itse enää herkeämättä odota kutsuja maajoukkuepeleihin, mutta ei toisaalta myöskään näe mahdollisuuksiaan kansainvälisiin peleihin vielä pelattuina.

Siitä osoituksena ovat esimerkiksi Veikkausliigasta tämänkertaiseen ryhmään valitut Rasmus Karjalainen (KuPS) ja Lassi Lappalainen (HJK).

– Kanerva on osoittanut valinnoillaan niin nyt kuin aiemminkin, että hyvin Veikkausliigassa pelaamalla voi saada kutsun myös maajoukkueeseen. Ei sitä (valintaa) hirveästi tule mietittyä, mutta totta kai se olisi mahtavaa, jos vielä pääsisi mukaan, Ojala hymyilee.