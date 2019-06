Trump esittää Mark Esperiä pysyvästi Pentagonin johtoon – Yhdysvaltojen puolustusministeriö on ollut ilman pysyvää johtajaa joulukuusta lähtien

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump esittää väliaikaiseksi puolustusministeriksi nimetyn Mark Esperin nimittämistä tehtävään pysyvästi, kertoo Valkoinen talo.

Edellinen virkaatekevä puolustusministeri Patrick Shanahan vetäytyi nimitysprosessista aiemmin tällä viikolla vedoten perhesyihin.

Maavoimaministerinä toimivan Esperin on määrä aloittaa virkaatekevänä puolustusministerinä sunnuntaina, kertoo New York Times. Pysyvästi tehtävään nimittäminen edellyttää kongressin hyväksyntää.

Pentagon on ollut ilman pysyvää johtajaa viime joulukuusta lähtien, jolloin puolustusministeri Jim Mattis erosi Syyriaan liittyvien erimielisyyksien takia.

Pysyvälle puolustusministerille on akuutti tarve muun muassa Iranin kanssa kiristyneiden välien takia. New York Timesin mukaan Esper on ollut Shanahanin kanssa mukana viime päivien keskusteluissa, joissa on pohdittu Iranin uhkaan vastaamista.

Trump on kehunut Esperiä ”loistavaksi” ja ”kunnioitetuksi herrasmieheksi”. Harvardin yliopistosta valmistunut Esper on toiminut aiemmin puolustusyhtiö Raytheonin leivissä.

Shanahan vetäytyi nimitysprosessista sen jälkeen kun liittovaltion poliisin FBI:n taustaselvityksessä paljastui perheriita vuodelta 2010, joka johti syytöksiin Shanahanin väkivaltaisuudesta. Shanahan on kiistänyt syytökset ja sanonut omistavansa vastedes enemmän aikaa perheelleen.

STT

