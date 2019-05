Trump ilmoittaa ehdokkuudestaan jatkokaudelle 18. kesäkuuta

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoittaa ehdokkuudestaan jatkokaudelle virallisesti 18. kesäkuuta. Trump kertoi perjantaina Twitterissä pitävänsä tuolloin kampanjansa avaustilaisuuden Orlandossa Floridassa.

– Ilmoitan ehdokkuudestani toiselle presidenttikaudelle 18. kesäkuuta Orlandossa. Tulkaa mukaan tähän historialliseen tilaisuuteen! Trump tviittasi.

NBA-koripallojoukkue Orlando Magicin kotiareenalla pidettävässä tilaisuudessa Trumpin rinnalla ovat hänen vaimonsa Melania Trump sekä varapresidentti Mike Pence vaimonsa Karenin kanssa.

Trumpin halukkuudesta jatkokaudelle ei tosin ole ollut epäilyksiä tähänkään asti, ja hän on pitänyt presidenttikautensa aikana jo useita kampanjatyylisiä tilaisuuksia.

Presidentinvaalit pidetään vasta marraskuussa 2020 ja esivaalit käynnistyvät helmikuussa, mutta ehdokasasettelu on jo täydessä käynnissä. Demokraattipuolueessa jo noin 20 poliitikkoa on ilmoittanut tavoittelevansa puolueensa presidenttiehdokkuutta, heidän joukossaan entinen varapresidentti Joe Biden. Muita merkittäviä demokraattiehdokkaita ovat esimerkiksi senaattorit Bernie Sanders, Elizabeth Warren ja Kamala Harris.

Toistaiseksi Trump on suunnannut sanalliset hyökkäyksensä lähinnä Bidenia kohtaan, joka on mielipidetiedustelujen ykköspaikalla.

STT

Kuvat: