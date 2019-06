Trump ja Xi tapaavat Japanissa – löytyykö Kiinan ja Yhdysvaltojen tullikiistaan ulospääsyä?

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpilla on kahdenvälinen tapaaminen Kiinan presidentin Xi Jinpingin kanssa Japanissa tänään aamulla. G20-maiden huippukoukseen osallistuva kaksikko tapaa ennen aamukuutta Suomen aikaa.

Tapaamisen odotetuin teema on se, löytävätkö Xi ja Trump ulospääsyä Kiinan ja Yhdysvaltain tulliriidoista. Kärjistynyt kiista on saanut kauppasodan piirteitä.

Kaksipäiväinen G20-maiden kokous päättyy tänään. Trump matkustaa Japanista vierailulle Etelä-Koreaan.

STT

