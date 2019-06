Trump ja Xi tapaavat viikonvaihteessa Japanin G20-kokouksessa – Tutkija: ”Sieltä voi tulla jonkinlainen välirauha”

Maailma Donald Trumpin mukaan: muu maailma yrittää hyötyä Yhdysvalloista taloudellisesti, ja liittolaiset haluavat turvatakuita antamatta mitään vastalahjaksi. Yhdysvaltain presidentin haastattelut ja tviitit Japanin G20-huippukokouksen alla eivät juuri anna aihetta toiveikkuuteen kiistojen ratkaisusta.

Viikonvaihteessa Osakassa pidettävän kokouksen päähuomion vienevät Kiinan ja Yhdysvaltain kauppasota sekä Iranin tilanne. Ensiksi mainitun osalta maltilliset odotukset kohdistuvat Trumpin kahdenväliseen tapaamiseen presidentti Xi Jinpingin kanssa lauantaina.

Trump laukoi Fox Business Newsin haastattelussa Kiinan haluavan sopimuksen, koska sen talous menee alamäkeä. Vahvasti porskuttavalla Yhdysvalloilla puolestaan on varaa vaikka asettaa kiinalaistuotteille lisää tulleja.

– Sieltä voisi tulla jonkinlainen välirauha kauppasodassa, mikä tarkoittaisi sitä, että (korkeamman tason) neuvotteluja aloitettaisiin uudelleen, kuvaa parasta realistista lopputulosta tutkija Ville Sinkkonen Ulkopoliittisesta instituutista.

Kiinan lisäksi Trump ehti hyökätä G20-kokouksen alla tullikysymyksessä myös Intiaa ja Vietnamia vastaan.

Tutkija: Trumpin kädet sidottu Venäjän suhteen

Xi ja Trump puhunevat kaupan lisäksi Pohjois-Koreasta. Xi kävi juuri Pjongjangissa, Trump taas on ollut kirjeenvaihdossa maan johtajan Kim Jong-unin kanssa. Huhutaan jopa kolmannen huipputapaamisen valmistelusta, vaikka Kimin ja Trumpin edelliset tapaamiset epäonnistuivat surkeasti.

Toinen ehdoton mielenkiinnon kohde Japanissa on Trumpin ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin tapaaminen perjantaina. Keskustelu kasvokkain on ensimmäinen laatuaan sitten Helsingin huippukokouksen viime kesänä.

Kremlin mukaan johtajat pyrkivät sopimaan askeleista maiden ”poliittisen vuoropuhelun normalisoimiseksi”. Ainakin Yhdysvaltain näkökulmasta merkittävän edistyksen saavuttaminen on vaikeaa hallinnon sisäisten erimielisyyksien ja juuri käynnistyneen presidentinvaalikampanjan takia.

Yhdysvaltoihin perehtyneen Sinkkosen mukaan Trumpin kädet on sisäpoliittisesti sidottu suurten aloitteiden tekemisen suhteen.

– Yhdysvalloissa on todella parkkiintunut puoluerajan ylittävä konsensus Venäjästä ja sen toiminnasta. Presidentti on eriskummallisella tavalla tuo konsensuksen ulkopuolella, mutta hänestä alaspäin hallinnossa suhtaudutaan erittäin epäluuloisesti Venäjään ja Putiniin, Sinkkonen kuvaa tilannetta.

”Japanilaiset katsoisivat hyökkäystä Sony-televisiosta”

Helsingissä Trump jopa myötäili Putinin näkemyksiä eikä johtajien kahdenvälisistä keskusteluista vain tulkkien läsnä ollessa ole vieläkään julkistettu tarkkoja tietoja. Sama meno voi jatkua Japanissa.

– Se, mitä sanon hänelle (Putinille), ei kuulu teille, Trump vastasi toimittajille ennen lähtöään Washingtonista.

Myös G20-isäntämaa Japani sai osansa presidentin arvosteluryöpystä. Trumpin mukaan Yhdysvaltain joukkojen pitäisi rientää liittolaisensa avuksi, jos Japania vastaan hyökättäisiin.

– Mutta jos meitä vastaan hyökätään, Japanin ei pidä auttaa meitä lainkaan. He voivat katsoa hyökkäystä Sony-televisiosta, presidentti viittasi japanilaiseen elektroniikkamerkkiin.

