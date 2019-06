Trump käänsi kurssiaan ja ilmoitti aikalisästä siirtolaisten joukkokarkotuksiin

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti lauantaina lykkäävänsä suunniteltuja siirtolaisten joukkokarkotuksia kahdella viikolla. Presidentti kertoi toimivansa näin demokraattien pyynnöstä antaakseen aikaa poliittisen ratkaisun löytymiselle.

Noin 2 000 perheen joukkokarkotuksen useista yhdysvaltalaiskaupungeista oli määrä alkaa sunnuntaina. Määräys koski karkotuspäätöksen saaneita tai heitä, jotka eivät olleet ilmaantuneet oikeuden kuultavaksi. Määräyksen vastustajat pelkäävät, että pakkokeinot ajaisivat lapsia ainakin väliaikaisesti eroon vanhemmistaan, jos koteja ratsataan ja vanhempia otetaan väkisin kiinni työpaikoiltaan.

Meksikosta Yhdysvaltoihin pyrkivien siirtolaisten kohtelu on sitkeä kiistakapula demokraattien ja Trumpin hallinnon välillä. Useat demokraattijohtoiset kaupungit ovat ilmoittaneet, etteivät ne aio noudattaa Trumpin karkotusmääräystä.

Demokraatit ja kaupungit kiittelivät lykkäystä

Edustajainhuoneen puhemies, demokraattien Nancy Pelosi kiitteli aikalisää Twitterissä.

– Presidentti, lykkäys on tervetullut. Aikaa tarvitaan laajaan maahanmuuttouudistukseen. Perheet pysyvät yhdessä, hän tviittasi.

Myös useiden kaupunkien johtajat ja viranomaiset kiittelivät lykkäyspäätöstä, kertoo Washington Post.

– Retoriikka, joka aiheuttaa pelkoa ja paniikkia ja työntää ihmisiä vain syvemmälle pimeisiin paikkoihin, on riskialtista, tviittasi Houstonin poliisipäällikkö Art Acevedo vaatien harkittua ja inhimillistä otetta maahanmuuttojärjestelmän korjaamiseen.

Vielä lauantaiaamuna Trump puolusti määräystään ja vakuutti, että se toteutetaan kaikkien sääntöjen ja lakien mukaisesti.

Laittoman maahanmuuton torjunta on vuoden 2016 presidentinvaalien tavoin noussut Trumpin uudelleenvalintakampanjan keskiöön. Aiemmin tällä viikolla Trump uhkaili miljoonien ihmisten karkottamisella.

STT

