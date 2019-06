Trump kritisoi liittolaismaa Japania: Jos Yhdysvaltoihin hyökätään, he voivat vain seurata sitä Sony-televisioistaan

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on kritisoinut epätasapuolisena pitämäänsä puolustusliittoa maansa läheisen liittolaisen Japanin kanssa. Trump kertoi Fox Businessin haastattelussa pitävänsä epäreiluna, että Yhdysvaltojen täytyy auttaa Japania, mutta Japani ei ole velvoitettu tulemaan Yhdysvaltojen apuun.

– Jos Japaniin hyökätään, me lähdemme sotimaan kolmatta maailmansotaa, laittaen peliin henkemme ja rahamme. Mutta jos meitä vastaan hyökätään, Japanin ei pidä auttaa meitä lainkaan, Trump sanoi.

– Japanilaiset voivat katsoa hyökkäystä Sony-televisiosta, presidentti jatkoi viitaten japanilaiseen elektroniikkamerkkiin.

Trump kritisoi myös muita Yhdysvaltain liittolaisia, kuten Nato-maita.

– Melkein kaikki maailman maat käyttävät Yhdysvaltoja hyväkseen.

Bloomberg kertoi aiemmin tällä viikolla, että Trump on pohtinut avustajilleen vetäytymistä puolustusliitosta Japanin kanssa. Japani sanoi, ettei maiden kesken ole ollut puhetta sopimuksen tarkistamisesta.

Japani on ollut Yhdysvaltojen läheinen liittolainen toisen maailmansodan päättymisestä lähtien. Yhdysvalloilla on Japanissa sotilastukikohtia ja se on sitoutunut puolustamaan Japania. Trump on aiemminkin valittanut siitä, etteivät Japani ja Etelä-Korea maksa riittävästi omasta puolustuksestaan.

Trumpin kommentit tulevat sopivasti perjantaina Japanin Osakassa alkavan G20-kokouksen alla. Trump tapaa Osakassa muun muassa kokouksen isännän, Japanin pääministerin Shinzo Aben.

STT

Kuvat: