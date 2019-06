Trump kohautti: Ottaisin vastaan tietoa vastaehdokkaasta vieraalta valtiolta

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on jälleen kohauttanut sanomisillaan. Trump sanoi ABC Newsin haastattelussa, että olisi valmis ottamaan vastaan vieraalta valtiolta tietoa vastaehdokkaastaan vuoden 2020 presidentinvaaleissa.

– Luulen että haluaisin kuunnella… kuuntelemisessa ei ole mitään väärää, Trump sanoi kysyttäessä, mitä hän tekisi jos Venäjän tai Kiinan kaltainen maa tarjoaisi hänelle informaatiota vastaehdokkaasta.

Trumpin mielestä siinä ei olisi kyse vieraan valtion sekaantumisesta Yhdysvaltojen vaaleihin.

– Ei se ole sekaantumista, heillä on informaatiota – luulen että ottaisin sen. Jos ajattelisin, että jokin olisi pielessä, menisin varmaan FBI:n pakeille – jos siis ajattelisin että kaikki ei ole kunnossa.

Trumpin kampanjan yhteydet Venäjään vuoden 2016 vaaleissa ovat herättäneet paljon keskustelua ja johtivat FBI-tutkintaan ja sitä seuranneeseen erikoissyyttäjä Robert Muellerin tutkintaan asiasta. Venäjän tiedetään pyrkineen vaikuttamaan vuoden 2016 vaaleihin, mutta todisteita vehkeilystä Trumpin ja Venäjän kesken ei ole. Venäläiset esimerkiksi järjestivät Trumpin kampanjatiimin kanssa tapaamisen, jossa he kertoivat, että heillä on törkyä Trumpin vastaehdokkaasta Hillary Clintonista.

Demokraatit älähtivät

Demokraattien johtavat presidenttiehdokkaat ilmaisivat heti paheksuntansa Trumpin puheille. Entinen varapresidentti Joe Biden sanoi, että puheillaan Trump toivottaa tervetulleeksi ulkomaisen vaikutuksen Yhdysvaltojen vaaleihin.

– Tässä ei ole kyse politiikasta. Tämä on uhka kansalliselle turvallisuudelle. Yhdysvaltain presidentin ei pitäisi hakea heidän apuaan ja yllyttää niitä, jotka yrittävät heikentää demokratiaa, Biden tviittasi.

Presidenttiehdokas, senaattori Elizabeth Warren toisti vaatimuksensa siitä, että Trump pitäisi asettaa virkasyytteeseen.

– Muellerin raportti teki sen selväksi: vieras hallitus hyökkäsi vuoden 2016 vaalejamme kohtaan tukeakseen Trumpia, Trump otti tuon avun vastaan, ja Trump häiritsi tutkintaa. Nyt hän sanoo, että tekisi sen uudestaan. On aika asettaa Donald Trump virkasyytteeseen, Warren sanoi.

STT

Kuvat: