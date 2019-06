Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin Britannian-vierailu jatkuu tänään tapaamisella pääministeri Theresa Mayn kanssa. Eilen Valkoinen talo sanoi, että Trump haluaa kunnianhimoisen kauppasopimuksen Britannian kanssa brexitin jälkeen.

Samaan aikaan kun Trump ja May tapaavat, Lontooseen on kutsuttu koolle suurmielenosoitus presidentin vierailua vastaan. Myös Britannian opposition työväenpuolueen johtaja Jeremy Corbyn on kehottanut ihmisiä lähtemään kaduille.

STT