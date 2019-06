Trumpin seuraajaksi pyrkivä Bernie Sanders ehdottaa 45 miljoonan opiskelijan päästämistä ”elämänmittaisesta velasta”

Yhdysvaltain presidentiksi haluava senaattori Bernie Sanders ehdotti maanantaina, että 45 miljoonan yhdysvaltalaisen ei tarvitsisi maksaa opintolainaansa takaisin. Asiasta uutisoi Washington Post. Lisäksi Sanders esitti, että muun muassa julkiset yliopistot eivät perisi lukukausimaksuja.

Sandersin ehdotuksen mukaan anteeksi annettaisiin yli 1 600 miljardin dollarin opintovelat.

– Tämä on todella vallankumouksellinen ehdotus, Sanders kommentoi.

– Se antaa anteeksi kaikki opintovelat ikäluokassa, johon Wall Streetin romahdus vuonna 2008 iski rajusti, ja lopettaa sen absurdin käytännön, että kokonainen sukupolvi tuomitaan elämänmittaiseen velkaan ”rikoksesta”, joka on koulutuksen hankkiminen.

Demokraatti Sanders teki ehdotuksensa vain muutamaa päivää ennen kuin puolueen ensimmäiset televisioväittelyt pidetään 26. ja 27. päivä kesäkuuta Floridassa.

Sandersin ehdotusta tukee ainakin demokraattien kongressiedustaja Alexandria Ocasio-Cortez ja muutama muu edustajainhuoneen demokraatti.

Ei hyödyttäisi kaikkia opiskelijoita

Velat olisi tarkoitus kuitata Sandersin suunnittelemalla Wall Street -verolla, jota hänen mukaansa kertyisi yli 2 000 miljardia seuraavan kymmenen vuoden aikana. Osa veroasiantuntijoista arvioi kuitenkin veron tuoton tätä alhaisemmaksi.

Myös muutama muu demokraattiedustaja on jo aiemmin ehdottanut opintolainojen anteeksi antoa edes osittain. Ehdotukset ovat kuitenkin yleensä herättäneet rajua vastustusta myös demokraattien omissa joukoissa. Kritiikin mukaan velat anteeksi antamalla tuettaisiin vain korkeasti koulutettuja amerikkalaisia, joilla on keskimääräistä korkeammat tulot.

Kannattajien mukaan ehdotuksella huomioidaan viimeinkin se taloushaitta, jonka rajusti paisunut opintovelan määrä aiheuttaa. Opintovelan määrä on noussut kahden viime vuosikymmenen aikana Yhdysvalloissa noin 90 miljardista 1 600 miljardiin dollariin eli noin 1 400 miljardiin euroon.

https://www.washingtonpost.com/business/economy/sanders-to-propose-canceling-entire-16-trillion-in-us-student-loan-debt-escalating-democratic-policy-battle/2019/06/23/1eed053a-9561-11e9-aadb-74e6b2b46f6a_story.html?utm_term=.f0e03897a480

STT

Kuvat: