Tshekin hallitus selvisi luottamusäänestyksestä – mielenosoittajat syyttävät pääministeriä korruptiosta

Tshekin hallitus on selvinnyt odotetusti parlamentin luottamusäänestyksestä, vaikka mielenosoitukset hallitusta vastaan ovat kiihtyneet viime viikkoina. Oppositio ei onnistunut saamaan 101 äänen enemmistöä hallituksen kaatamiseksi.

Maratonistunnon päätteeksi pidetyssä äänestyksessä 85 edustajaa oli epäluottamuksen kannalla kun täsmälleen saman verran edustajia äänesti hallituksen puolesta. Poissaolevia tai tyhjää äänestäneitä oli 30.

Mielenosoittajat ovat syyttäneet pääministeri Andrej Babishia korruptiosta ja vaatineet hänen eroaan.

Taustalla on rikosepäily, jonka mukaan pääministeri ja useat hänen sukulaisensa ovat kavaltaneet EU-tukia lähes kahden miljoonan euron arvosta.

Babish on kiistänyt epäilyt ja pitää niitä salajuonena hänen syrjäyttämisekseen.

STT

Kuvat: