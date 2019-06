Tukalaa hellettä, koleaa sadetta, kovia ukkospuuskia – juhannusaaton säässä monipuolinen kattaus

Hikinen iltapäivä kaakon kulmalla, villapaitaa päälle Itä-Lapissa. Juhannusaaton säästä löytyy jokaiselle jotakin, muotoilee Ilmatieteen laitoksen meteorologi Ari-Juhani Punkka.

– Aika iso kattaus kaikenlaista tänään iltapäivällä on tarjolla: hauduttavaa hellettä, hienoa aurinkoista kesäsäätä, sadetta ja hyvin viileää.

Keskikesää juhlitaan Etelä- ja Länsi-Suomessa poutaisessa ja helteisessä säässä. Kovin lämpöpiikki on kuitenkin odotettavissa Kaakkois-Suomeen, Punkka ennustaa.

– Kolmenkymmenen asteen raja on ihan haarukassa, hän sanoo.

Ilmatieteen laitos on antanut hellevaroituksen eteläiseen Suomeen. Lämpötila voi siis nousta tukalan kuumaksi monin paikoin.

Sen sijaan laajalla Keski-Suomesta Savoon ja Kainuuseen ulottuvalla alueella saadaan ukkoskuuroja ja sadetta keskipäivästä alkaen. Ilmamassa on kuitenkin lämmintä, ja sadealueellakin lämpötilat nousevat 20 asteen tuntumaan.

Ukkoset ja salamointi on voimakkaimmillaan iltapäivällä kolmen ja kuuden välillä. Illalla tai viimeistään yöllä myräköinti rauhoittuu.

Meteorologi varoittaa etenkin sisävesillä liikkuvia paikoin kovistakin ukkospuuskista. Puuskat voivat yltyä Keski-Suomesta Kainuuseen ulottuvalla alueella jopa 25 metriin sekunnissa.

– Hankaluus on se, että muuten päivä ei ole erityisen tuulinen, ja puuskat tulevat äkillisesti päälle. Sää voi muuttua muutamassa minuutissa todella pahaksi.

Pukka neuvoo, ettei ukkosen aikana kannata olla avovesillä, jossa tuulelta ei pääse suojautumaan.

Perinteistä juhannuskokon polttoa hillitsee laajalle alueelle annettu metsäpalovaroitus. Varoitus on annettu koko Keski-Pohjanmaan eteläpuoliseen Suomeen.

Lapissa kolea ja monin paikoin sateinen päivä

Lapissa päivä on muuta maata viileämpi ja laajoilla alueilla myös sateinen. Itä- ja Pohjois-Lapissa puhaltaa viileä idänpuoleinen tuuli, ja lämpötila voi jäädä alle kymmeneen asteeseen.

– Aika isoilla eroilla mennään. Kaakon kulmalla ollaan 30 asteen tuntumassa ja kylmimmillään ollaan kahdeksassa asteessa Itä-Lapissa. Parinkymmenen asteen haarukassa ollaan perjantaina, Punkka kertoo.

Lapin lounaisosissa pilvipeite voi rakoilla, jolloin lämpötila voi nousta yli 20 asteen.

STT

