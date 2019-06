”Tunne vei enemmän kuin järki” – Pilkkutuomio ja Ilari Koljosen suora ulosajo puhuttivat SalPaa Raumalla

Salon Palloilijat joutui palaamaan tyhjin käsin sunnuntaina Raumalta jalkapallon Kakkosen B-lohkon kamppailusta. SalPa kärsi Pallo-Iiroille Äijänsuon stadionilla reilun 400 katsojan edessä 0–2-tappion. Samalla Ilkka Virtasen miehistö jäi ensimmäistä kertaa tällä kaudella maaleitta. Nousija Pallo-Iirot puolestaan nappasi ensimmäisen voittonsa kotinurmellaan.

– Pallo-Iirot oli valmistautunut pelaamaan meitä vastaan hyvin, ja he toteuttivat pelisuunnitelmaansa. Pelissä oli paljon katkoja, ja pallo oli paljon ilmassa. Lisäksi he tekivät ottelusta fyysisen. Me menimme siihen liikaa tunteella mukaan, emmekä pystyneet käyttämään omia vahvuuksiamme, SalPan päävalmentaja Ilkka Virtanen summasi puhelimitse.

Ensimmäinen vieraita kunnolla kuohuttanut tilanne nähtiin viitisen minuuttia ennen taukoa. Pallo ajautui Iiro Vanhan käteen, ja erotuomari Lina Lehtovaara osoitti pallon rangaistuspilkulle, josta Eetu Kaipio laukoi pallon SalPan verkkoon.

– Salpalaisittain ristiriitainen tuomio. Pallo osui Iiron käteen ehkä, mutta myös päähän, Virtanen valotti tilannetta.

Ottelu ratkesi vajaat kymmenen minuuttia ennen loppua, kun Aake Rapala vei vastahyökkäyksen päätteeksi kotijoukkueen kahden maalin karkumatkalle. Ottelun lopussa Lehtovaara ajoi Ilari Koljosen suoralla punaisella ulos. Virtasen mukaan Koljosella oli alla keltainen kortti, vaikka Palloliiton tulospalvelu ei moista näyttänytkään.

– Koljonen taklasi vastustajan pelaajaa myöhässä. Tilanteesta voi antaa punaisen, jos oikein haluaa, mutta aika useasti noista on selvitty keltaisellakin, Virtanen pohti.

– Suora ulosajo on merkityksellinen, sillä se vaikuttaa pelikiellon pituuteen.

SalPa keräsi harvinaisen paljon lappuja Raumalla, sillä punaisen lisäksi keltaisia kortteja viuhui Lehtovaaran taskusta viisi.

– Tunne vei enemmän kuin järki, Virtanen kiteytti.

Virtanen ei kuitenkaan halunnut selitellä tappiota erotuomaritoiminnalla – eikä sillä, että SalPan riveistä puuttuivat mainioon maalivireeseen äitynyt Elmo Heinonen sekä keskikentän kapellimestari Lucas Gabrielsson.

SalPalla koittaa hengähdystauko, sillä joukkueen seuraava ottelu on vuorossa reilun viikon päästä keskiviikkona lohkon ennakkosuosikkia Gnistania vastaan.

– Pelitahtia on ollut aika tiivis, ja meillä on pieniä kolhuja. Saamme paranneltua ne pois. Gnistan-peliin en lähde mistään muusta ajatuksesta kuin siitä, että voitamme sen ottelun, Virtanen totesi päättäväisenä.

Kakkonen, lohko B

P-Iirot–SalPa 2–0 (1–0)

41. Eetu Kaipio 1–0 rp., 82. Aake Rapala 2–0.

SalPan kokoonpano: Eemeli Mälkönen (v); Olli Jalli, Viktor Limnell (v), Gentrit Kovaqi (83. Severi Jaatinen), Iku Leino (v); Kasperi Tuomi, Iiro Vanha (v), Ilari Koljonen, Jami Siirtola (v) (56. Olli Jakonen), Niko Leskelä; Eetu Leppänen (90. Akseli Auranen).

Ulosajo: Koljonen 90 min.

Seuraava ottelu: SalPa–Gnistan Salon Urheilupuistossa keskiviikkona 19. kesäkuuta kello 18.30.