Tuomi SalPan maalipyssy – Joutsenlauma järjesti Ilveksen nuorille pojille ansan

Salon Palloilijat voi lähteä levollisin mielin runsaan kahden viikon sarjatauolle. SalPa voitti lauantaina Ilveksen reservijoukkueen selvin lukemin 4–0, ja näin joukkue säilytti asemansa jalkapallon Kakkosen B-lohkon kolmannella sijalla.

Sarjan kymmenes kierros oli kaiken kaikkiaan salolaisille erittäin mieluinen. Kärkijoukkue Gnistan hyytyi kahden maalin johtoasemasta tasapeliin Käpylän Palloa vastaan, minkä lisäksi pahimmista kilpailijoista sekä KaaPo että FC Espoo kärsivät tappiot.

SalPan oma ottelu Ilvestä vastaan oli varsin yksipuolista Joutsenlauman näytöstä, ja joukkue ratkaisi pelin käytännössä jo ensimmäisen vartin aikana.

Kasperi Tuomi siirsi kotijoukkueen johtoon jo kahdeksannella peliminuutilla TPS-laina Julius Perälän hyvästä esityöstä, ja kuusi minuuttia myöhemmin SalPan ykköstykki Elmo Heinonen vei kahville sekä Ilveksen topparit että maalivahti Matias Riikosen. Varma sijoitus verkon perukoille merkitsi Heinoselle jo kauden yhdeksättä osumaa.

SalPalla oli ensimmäisen puolen tunnin aikana loistavia paikkoja jopa viiteen tai kuuteen maaliin, mutta niin Heinonen kuin pirteästi ennen loukkaantumistaan esiintynyt Jami Siirtola tuhlailivat omat tilanteensa.

Ilves pääsi juuri ennen puoliaikaa ensimmäiseen kunnon hyökkäykseensä, mikä päättyi Miska Rautiolan kovaan vetoon. SalPan maalivahti Eemeli Mälkönen esti kuitenkin hienolla torjunnalla tamperelaisten pukukoppimaalin.

Toisella puoliajalla SalPa iski lopullisen niitin voitolle. Tuomi sijoitti tunnin pelin jälkeen toisen maalinsa Heinosen syötöstä, ja vajaa kymmenen minuuttia myöhemmin vaihdosta kentälle tullut Eetu Leppänen kaunisteli loppulukemiksi neljän maalin voiton SalPalle.

SalPan päävalmentaja Ilkka Virtanen oli erittäin tyytyväinen varsinkin suojattiensa ensimmäiseen puoliajan esitykseen.

– Se oli todella hyvä. Olimme sopineet miten peliin tullaan, vähän kikkailtiin muodon ja prässin kanssa ja nuoret pojat menivät siihen ansaan, hehkutti Virtanen.

– Siinä näkyi Ilveksen tosi nuori alakerta. Ne eivät osanneet lukea meidän prässiä, ja maalien kautta saimme pelata juuri sitä peliä mitä haluammekin pelata eli kontrolloida palloa.

SalPalla on kevätkierrosta jäljellä enää vierasottelu Porissa FC Jazzia vastaan. Kymmenestä ottelusta saldona on kuusi voittoa, yksi tasapeli ja kolme tappiota. Maalisuhde joukkueella on komea 23–12, ja sarjasijoitus tosiaan kolmas.

Ennakkosuosikki Gnistan on karannut salolaisista kuuden pisteen päähän, ja KaaPo on toisena pisteen edellä SalPaa. SalPan takana kärkkyvät kolmen pisteen päässä FC Espoo ja FC Jazz.

– Meillä on ollut hyviä otteluita, vähemmän hyviä otteluita ja yksi pohjanoteeraus Raumalla. Gnistan-ottelun loppu harmittaa vieläkin, mutta kokonaisuudessa pelaaminen on tällä hetkellä ihan ookoo uomissaan. Edelleen tulee huippuhetkiä ja huonompia hetkiä, mutta olemme saaneet vähän nostettua huonoimman hetken tasoa, tiivisti Virtanen kevätkierroksen esityksen.

– Tyytyväinen olen joka tapauksessa suuntaan, johon olemme menossa.

SalPan kausi jatkuu tauon jälkeen vierasotteluilla Jazzia ja Käpylää vastaan. Seuraavan kerran Joutsenlauma esiintyy Urheilupuiston ylänurmella vasta 27. heinäkuuta, jolloin vastaan asettuu Espoon Palloseura.

Kirjoittaja: Jari Vuorio

Kakkonen, lohko B

SalPa–Ilves/2 4–0(2–0)

Maalit: 7. Kasperi Tuomi 1–0, 14. Elmo Heinonen 2–0, 61. Tuomi 3–0, 69. Eetu Leppänen 4–0.SalPan kokoonpano: Eemeli Mälkönen; Olli Jalli, Iku Leino, Julius Perälä, Gentrit Kovaqi; Iiro Vanha, Ilari Koljonen, Jami Siirtola (61. Pekka Mattila), Kasperi Tuomi, Lucas Gabrielsson (45. Eetu Leppänen); Elmo Heinonen (v) (78. Olli Jakonen).SalPan muut vaihtopelaajat: Viktor Limnell, Luiyi Laguerre, Joonas Kontkanen.

Erotuomari: Juho Nieminen.

Yleisöä: 235.

SSS-pisteet: Tuomi 3, Heinonen 2, Siirtola 1.

SSS-pistekilpailun tilanne: Tuomi 9, Heinonen 8, Vanha 4, Siirtola 3, Leino ja Limnell 2, Koljonen ja Niko Leskelä 1.

SalPan seuraava ottelu: FC Jazz–SalPa sunnuntaina 14. heinäkuuta kello 18.30.