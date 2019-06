Tupakkaveron tuotot ovat katoavaa kansanperinnettä, kun kansalaiset tumppaavat lopullisesti – totaalisavuttomuus ei tosin helpolla toteudu

Tupakkaveron korotuksen tuotto ei välttämättä yllä täysin tavoitteeseen. Tulevan pääministerin Antti Rinteen (sd.) hallitus ilmoittaa hallitusohjelmassa jatkavansa asteittaisia tupakkatuotteiden veronkorotuksia yhteensä 200 miljoonalla eurolla tulevalla hallituskaudella. Veronkorotus olisi näin ollen laskennallisesti 50 miljoonaa vuodessa.

Veron tuotto ei välttämättä vaalikauden lopussa ole 200 miljoonaa euroa suurempi kuin olisi ilman veronkorotuksia. Tupakointi vähenee, ja lähivuosien kehitys näyttäisi samansuuntaiselta.

Hallitusneuvos Merja Sandell valtiovarainministeriöstä kertoo, että plussan puolelle kuitenkin jäädään.

– Tupakkaveron tuoton tuorein arvio tälle vuodelle on noin 1,15 miljardia euroa. Jos tupakkaveron asteittaiset korotukset toteutetaan kahdella eri lakimuutoksella, kuten tällä hallituskaudella tehtiin, veronkorotusten mitoituksessa voidaan kertakorotusta helpommin ottaa huomioon kulutuksen väheneminen, jotta 200 miljoonan euron tuottotavoite toteutuisi.

Hinta ohjaa käytöstä

Kulutusennusteet ja terveystaloustutkimukset osoittavat, että jos tupakka-askin hinta nousee kymmenen prosenttia, vähenee kulutus neljä prosenttia. Tätä voidaan pitää yleisenä nyrkkisääntönä, kun arvioidaan hinnankorotusten vaikutuksia kuluttajiin ja lasketaan valtion verokertymää. Hinnan muutoksesta aiheutuvaa kulutuksen vähenemistä on kuitenkin täsmällisesti vaikea ennustaa.

– Tupakkaveron tuotto alkaa jossain vaiheessa hiipua, ja se on tavoitteen mukainen. Näin ollen verotuloja täytyy kerätä jostain muualta, Sandell huomauttaa.

Tavoitteen mukainen tarkoittaa, että valtio kannustaa tupakoinnin lopettamiseen hyvien terveysvaikutusten vuoksi, vaikka se tietääkin verotulojen vähenemistä tältä osin. Tupakanpolton väheneminen vastaavasti pienentää terveydenhuollon menoja.

Sandell kertoo, että päättyvällä Juha Sipilän (kesk.) hallituskaudella tehdyt veronkorotukset eivät aiheuttaneet salakuljetuksen käynnistymistä.

– Tupakkaveron korotukset tehdään siksi asteittain, jotta voimme seurata tilannetta. Jos rupeaa näyttämään, että harmailla markkinoilla tapahtuu jotain, voidaan miettiä, mitä veronkorotuksille tehdään.

Suuri hintaero lisää salakuljetusta

Naapurimaista Venäjältä ja Virosta ja muualta Baltiasta saa tupakkaa merkittävästi halvemmalla kuin Suomesta. Täysi-ikäinen matkailija saa tuoda laillisesti mukanaan kartongin savukkeita ja niiden lisäksi sikareita ja kääre- tai piipputupakkaa.

Tullin valvontajohtaja Hannu Sinkkonen ei virkamiehenä ota kantaa seuraavan hallituksen tupakkaveron korotussuunnitelmiin eikä siihen, mitä tapahtuu jos tupakka-aski Suomessa maksaisi kymmenisen euroa, kuten nyt näyttää lähivuosina käyvän.

– Yleisesti ottaen on niin, että kun hintaero kasvaa lähialueelle verrattuna, se aiheuttaa salakuljetusta riippumatta tuotteesta.

Sinkkonen kertoo, että viime vuonna Tulli otti haltuun laittoman maahantuonnin yhteydessä 2,7 miljoonaa savuketta. Vuonna 2017 luku oli noin kolme miljoonaa ja vuonna 2016 se ylitti neljä miljoonaa. Nämä savukkeet olivat Sinkkosen mukaan tarkoitettu myyntiin Suomeen.

– Onneksi tupakointi on Suomessa vähentynyt, joten myös savukkeiden laiton maahantuonti vähenee, hän uskoo.

Täysi savuttomuus tavoitteena

THL:n kokoamien vuoden 2017 tupakkatilastojen mukaan suomalaisista työikäisistä miehistä tupakoi päivittäin 15 ja naisista 12 prosenttia. Eläkeikäisistä tupakoi kahdeksan prosenttia.

Nuorten tupakointi noudattelee aikuisten vähenevän käytön linjaa. Vuonna 2005 päivittäin tupakoi 16-vuotiaista nuorista noin joka neljäs. Vuonna 2017 selvästi alle kymmenesosa poltti päivittäin. Sen sijaan nuuskan käyttö on lisääntynyt etenkin nuorissa ikäryhmissä.

Nykyisen tupakkalain tavoitteena on, että Suomi olisi savuton kymmenen vuoden päästä eli tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttö loppuisi. Käytännössä savuttomuus tarkoittaisi, että korkeintaan viisi prosenttia väestöstä tupakoisi tai käyttäisi muutoin nikotiinia.

Jos nykyinen tupakoinnin vähentymistahti jatkuu ennakoidusti, ei vuonna 2030 olla viiden prosentin tavoitteessa. Sitä tuskin saavutetaan ainakaan pelkillä nyt suunnitellun kaltaisilla hinnankorotuksilla, arvioi THL:n asiantuntija Otto Ruokolainen. Hän huomauttaa, että yksittäisten toimien vaikutusta on vaikea tietää tarkasti, mutta pelkällä pakolla tavoite ei täyty.

– Yhtenä tärkeänä on tupakoinnin lopettamisen tukeminen eli ainoastaan kepillä tämä ei onnistu.

Nykyinen tupakkalaki tuli voimaan kesällä 2016.

Tuolloin tupakkapakkauksiin ilmestyivät teksti- ja kuvavaroitukset, jotka peittävät askin pinnasta vähintään 65 prosenttia. Tunnusomaiset maut eli muut kuin tupakan oma maku kiellettiin. Mentoli kielletään vasta siirtymäajan jälkeen ensi vuonna.

Lisäksi autotupakointi on kiellettyä, jos kyydissä on alle 15-vuotias. Taloyhtiöt voivat määrätyin edellytyksin estää tai rajoittaa tupakointia parvekkeilla ja terasseilla.

STT

Kuvat: