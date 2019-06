Tupamäki palasi Salohalliin susi rinnassa – maajoukkue on kunnia-asia myös koutsille

Torstaina Salohallissa oli samaan aikaan omituinen ja tuttu meininki.

Tuttu sikäli, että harjoituksia veti viisi kautta (2011–2016) Vilppaan päävalmentajana toiminut Mikko Tupamäki. Omituinen sikäli, että kaikkien pelaajien liiviä koristi susi ja harjoitukset vedettiin suomen kielellä.

Tupamäen, Kouvot jättäneen Jyri Lehtosen ja Lahti Basketballin Korisliigaan nostaneen Petri Vellingin valmentama Suomen alle 20-vuotiaiden maajoukkue leireilee parhaillaan Salossa. Leiri huipentuu tänään ja huomenna pelattaviin Portugali-otteluihin.

Tupamäki on kokenut nuorten maajoukkuevalmentaja. Tämä on jo yhdeksäs kesä ja kolmas peräkkäinen, jonka Tupamäki viettää nuorten maajoukkueen mukana. Maajoukkue onkin Tupamäelle kunnia-asia.

– En koe tätä velvollisuudeksi, koska tässä on mahdollisuus oppia, toimia hyvien valmentajien kanssa ja nähdä kansainvälistä korista. Tämä on myös ammattitaidon ylläpitämistä ja itsensä kehittämistä, kolme kautta Jyväskylä Basketball Academyn päävalmentajana toiminut Tupamäki kertoi.

Suomella olisi todella nimekäs ja vahva U20-maajoukkue, mutta sen ydinviisikko Mikael Jantunen–Ville Tahvanainen–Elias Valtonen–Tuukka Jaakkola–Andre Gustavson edustaa tämän kesän Napolin Universiadeissa pelaavaa haastajamaajoukkuetta.

Susijengin päävalmentajan Henrik Dettmannin myös valmentama haastajamaajoukkue kohtaa tänään Salohallissa Kanadan ennen U20-maaottelua.

Tupamäki näkee tavoilleen uskollisena tilanteessa uhan sijasta mahdollisuuden.

– Kesä on lyhyt ja sillä, miten joukkue yhtenäistyy on yhtä suuri merkitys kuin sillä, kuinka hyviä pelaajia on käytettävissä.

– Jos olisi ollut selkeä tavoite, että U20-poikien olisi pitänyt tänä kesänä nousta A-divisioonaan, niin olisimme saaneet ikäluokan kaikki parhaat pelaajat käyttömme. Nyt mahdollisimman moni saa kovia kansainvälisiä pelejä. Tämä oli arvovalinta.

U20-maajoukkueen kesän päätähtäin on kahden viikon kuluttua Portugalissa pelattavissa B-divisioonan lopputurnauksessa.

Salossa pelaavassa U20-joukkueessa on kolme Tupamäelle tuttua pelaajaa JBA:sta: Henry Boyd, Niilo Kärkkäinen ja Ville Virtaharju. Mutta kirjaimellisesti silmään pisti kaksi pelaajaa: 214-senttinen Aleksi Liukko ja 211-senttinen Aapeli Syrjämäki.

Kun käytössä on kaksi näin pitkää pelaajaa, ei liiton lanseeramaa ”susitapaa” voi toteuttaa täydellisesti ohjeiden mukaan.

– Onhan meillä vapauksia. Dialogi on lisääntynyt huomattavasti ja olemme keskustelleet maajoukkuevalmentajien kanssa, mitkä asiat haluamme tehdä samalla tavalla ja missä asioissa meillä on valinnanvaraa.

On tilastollinen fakta, että suurin osa U20-maajoukkuepelaajista ei tule koskaan pelaamaan Susijengissä ja nuorten maaottelukesät ”jäävät” heidän uransa yhdeksi kohokohdaksi.

– Tätä rakennetta pitää pystyä muuttumaan. Meidän pitää luoda ympäristöjä, että pelaaja voisi tavoitella 25–26-ikävuoteen asti omaa huippuaan ja katsoa omat korttinsa, Tupamäki kertoo ja ottaa esimerkiksi Topias Palmin, joka teki 25-vuotiaana sopimuksen Italian pääsarjaan.

– Eihän nämä pojat voi millään olla vielä valmiita. Mutta pystyvätkö he panostamaan harjoitteluun seuraavien vuosien aikana, Tupamäki kysyy kysymyksistä sen tärkeimmän ja lähtee vetämään pojille punttitreenin.

Salohallin tuplamaaottelut perjantaina: haastajamaaottelu Suomi–Kanada kello 17.30 ja U20-maaottelu Suomi–Portugali kello 20. Lauantaina: U20-maaottelu Suomi–Portugali kello 18.

Ominaisuuksia, joita Susijengi tulevaisuudessa kaipaa

1) Korin alla ahtaassa tilassa viimeistely

”Suomessa on tällä hetkellä vain Jammu Wilson , joka siihen pystyy. Pitää muistaa, että jenkeissä pelataan paljon kaduilla eri ikäisten kanssa. Siellä voi 12-vuotiaat pelata sellaisten kaverien kanssa, joiden pää osuu korirenkaaseen. Se on ihan eri maailma. Siellä joutuu keksimään keinot selviytyä ja paras oppiminen tapahtuu, kun ympäristö pakottaa siihen. Joukkueharjoittelussa ei viimeistelijöitä tehdä, vaan annetaan malleja.”

2) Levypallovoima

”Onhan meillä Mikael Jantunen . Mutta ei heitä ole älyttömästi. Nykynuorissa on aihioita olla erinomaisia levypallopelaajia. Esimerkiksi Liukon Aleksi otti Puolassa 8–9 levypalloa 215-senttistä Puolan pääsarjapelaajaa vastaan.”

3) Puhtaat pelintekijät

”Tässä joukkueessa esimerkiksi Markus Rautasalon ja Henry Boydin tulevaisuus on ykköspaikalla, vaihtoehtoja ei ole. Mutta Rannikon Teemua kaltaista ei löydy. Tässä on yksi päivittäisvalmennuksen isoista haasteista. En näe, miksi Suomesta ei pitkällä aikajänteellä voisi tulla pelintekijöitä, koska sitä ei fyysiset elementit rajoita niin paljoa.”

Sitaatit U20-maajoukkueen valmentaja Mikko Tupamäki.

Kivimäki pysyi ainoana penkillä koko ottelun

Salohallin perjantain tuplamaaottelut alkavat Suomen ja Kanadan haastajamaajoukkueiden ottelulla. Maat kohtasivat jo eilen Espoossa, jossa Suomi oli parempi pistein 103–85.

Suomen päävalmentaja Henrik Dettmann kierrätti täyttä 12 pelaajan rotaatiota. Yhdeksän pelaajan tausta on liiton akatemiasta HBA:sta. Kolme muuta pelaajaa olivat Korisliigassa loistaneet Tuomas Hirvonen ja Aapeli Alanen sekä BC Nokiaan Yhdysvaltojen yliopistosarjasta siirtyvä Shawn Hopkins.

Suomen tehomies oli Susijengissäkin pelannut ja ikänsä puolesta vielä U20-pelaaja Mikael Jantunen, joka heitti 22 pistettä ja antoi viisi koriin johtanutta syöttöä. Yli kymmenen pisteen ylsivät myös Hopkins (15), Fiifi Aidoo (14) sekä Ville Tahvanainen (13), joka hänkin kuuluisi ikänsä puolesta U20-maajoukkueeseen.

Suomi heitti ottelussa vain 19 kolmen pisteen heittoa, mutta tarkkuus oli kova 47 prosenttia.

Suomen kokoonpanon 13. pelaaja, Vilppaan Aatu Kivimäki, ei pelannut sekuntiakaan, mikä saattaa viitata siihen, ettei häntä nähdä myöskään kahden viikon kuluttua Napolissa pelattavissa Universiadeissa.

Kanadan päävalmentajana toimii Shawn Swords, joka edusti pelaajaurallaan kaudella 2003–2004 Joensuun Katajaa.