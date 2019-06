Turkin vallankaappausoikeudenkäynnissä on langetettu 24 elinkautista tuomiota – ei mahdollista päästä ehdonalaiseen

Turkissa oikeus on tuominnut 24 ihmistä elinkautiseen vankeuteen vuoden 2016 epäonnistuneen vallankaappausyrityksen vuoksi. Tuomiot tulivat muun muassa perustuslain loukkaamisesta ja presidentti Recep Tayyip Erdoganin salamurhayrityksestä, kertoi valtiollinen Anadolu-uutistoimisto.

Tuomituilla ei ole mahdollisuutta päästä ehdonalaiseen. Tällaisen rangaistuksen saaneet kärsivät tuomiotaan normaalia karummissa vankilaoloissa.

Syytettyjä on yhteensä yli 220. Syytettyjen joukossa on muun muassa yli 20 entistä kenraalia ja maanpaossa Yhdysvalloissa elävä muslimisaarnaaja Fethullah Gülen.

Heinäkuun 2016 jälkeen kymmeniä tuhansia ihmisiä pidätettiin epäiltynä yhteyksistä vallankaappaukseen niiden kahden vuoden aikana, jolloin maassa vallitsi poikkeustila. Vaikka poikkeustila päättyi viime vuonna, ratsiat ja pidätykset ovat jatkuneet.

Oikeusministeriön lukujen mukaan maassa on pidetty yhteensä 290 vallankaappaukseen liittyvää oikeudenkäyntiä, joissa on tuomittu yli 3 200 syytettyä.

