Turkulaisbändi Nelijalan biisissä haaveillaan salolaisesta naisesta

Turkulainen suomirock bändi Nelijalka julkaisi ensimmäisen musiikkivideonsa Tahdon salolaisen naisen juhannuksen alla. Salo on tullut tutuksi laulajakitaristi Juha Väisäselle lähinnä bussin ikkunasta. Idea syntyikin eräällä bussimatkalla.

– Kuljin bussilla vanhempien asunnon ja opiskelukaupunkini Turun väliä ja bussi pysähtyy Salossa. Ajattelin, että Tahdon salolaisen naisen olisi hauska biisin nimi ja lähdin siitä kehittämään tarinaa, Väisänen sanoo.

Nimi-ideasta syntyi kappale pettymysten kolhimasta miehestä. Nelijalan kappaleet syntyvät Väisäsen kynästä.

Tahdon salolaisen naisen -kappaleessa Väisänen sanoo halunneensa käsitellä hybristä, uhmakasta ylimielisyyttä, josta seuraa väistämättä rangaistus.

Väisäsen mukaan Salon lähihistoria sopii tausta-ajatukseen hyvin. 2000-luvun alun nousukiito sekä suuret kuntaliitokset vaihtuivat Nokian alamäen myötä taloudellisiin vaikeuksiin, joista ollaan vasta nyt toipumassa.

– Laulun päähenkilö on mies, joka on joutunut pettymään elämässään, mutta ei suotu ottamaan itse asioista vastuuta tai muuttamaan mitään. Siksi hän ajattelee, että ratkaisu on salolainen nainen, joka on tottunut elämässään pettymyksiin, Väisänen sanoo.

Väisäsen mukaan kappaleen Salo-kuva on vähän brutaali.

– Mutta on siinä lämpöäkin. Itselläni on hyvin lämpimiä ajatuksia Salosta, Väisänen sanoo.

Turun yliopistossa kotimaista kirjallisuutta opiskelevan Väisäsen tie musiikin pariin käynnistyi toden teolla lukioikäisenä, jolloin kappaleita alkoi syntyä pöytälaatikkoon. Kolmenkympin kummallakin puolella olevien turkulaismuusikkojen perustama yhtye on pitänyt yhtä vuodesta 2017.

Nykyisellä kokoonpanolla yhtye on soittanut noin vuoden verran. Basisti Akusti Turtonen hyppäsi mukaan, kun maailma vei mukanaan alkuperäiskokoonpanossa soittaneen Ilari Oinosen . Nelijalka koostuu Turtosen ja Väisäsen lisäksi rumpali Ohto Airiosta sekä kitaristi Ilkka Turtasta .

Halikkolainen Riikin baari löysi tiensä Väisäsen sydämeen jo vuodenvaihteessa 2013. Tuolloin Väisänen oli kaverinsa kanssa matkalla Turkuun uudenvuoden viettoon.

– Tavoitteenamme oli löytää matkalta kaurismäki-henkinen ruokapaikka ja aloimme jo epäillä, ettei sellaista löydy. Sitten kuitenkin törmäsimme Riikin baariin, joka näytti jo ulkoa sopivan määritelmäämme hienosti. Siitä lähtien olen haaveillut, että voisin kuvata paikassa jonkin proggiksen, Väisänen sanoo.

Tahdon salolaisen naisen -videon käsikirjoitusvaiheessa Riikin baari tuli ajankohtaiseksi. Halikkolaisessa baarissa suhtauduttiin ajatukseen musiikkivideon kuvaamisesta myötämielisesti. Video kuvattiin Salossa tämän vuoden touko-kesäkuussa.

– Mielestäni paikka peilaa kappaleen tunnelmaa mukavasti. Se on ollut aikanaan varmasti vilkkaammalla paikalla mutta uuden moottoritien myötä jäänyt syrjään ja hiljentynyt, Väisänen sanoo.

Musiikkivideon on ohjannut Kalle Kolin, joka on aiemmin ohjannut turkulaisesta Three Beers -baarista kertovan dokumentin Tarinoita Trebarista (2019). Musiikkivideon loppuun haluttiin tuoda erilaista tunnemaa kuvaamalla salolaisia maamerkkejä, koska musiikkivideon alkupuoli on Väisäsen sanoin vähän brutaali. Videolla vilahtavat niin SSO:n Salon viljasiilo, Uskelan kirkko kuin Salonjoen rantakin.

– Halusimme tuoda jotain positiivisempaa loppuun, sellaista vähän matkailuhenkistä. Sitä paitsi kukapa ei haluaisi juosta Salonjoen rannassa, Väisänen naurahtaa.

Tahdon salolaisen naisen -musiikkivideo on kuunneltavissa videopalvelu YouTubessa. Singlejulkaisu löytyy myös musiikkipalvelu Spotifystä.

Singlen julkaisukeikka järjestetään Turun Pikku-Torressa (Yliopistonkatu 30) perjantaina 26.7.2019.