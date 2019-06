Tutkimus: Puolelle suomalaisista hinta ratkaisee asumisen – lähiö kelpaa hyvin

Asunnon hinta on ratkaiseva puolelle suomalaisista, ilmenee Pellervon taloustutkimuksen PTT:n tekemästä tutkimuksesta. He suhtautuvat neutraalisti lähiöihin asumisympäristönä.

Muita lähiöasuminen ei houkuttele. Pientaloasumista keskustan liepeillä kannattaa neljännes suomalaisista. Urbaania keskusta-asumista suosii 15 prosenttia. Vehreyden tärkeyttä korostaa 11 prosenttia tutkimukseen vastanneista.

PTT selvitti ihmisten mieltymyksiä asumisen suhteen valintakokeella, jossa vastaajat joutuivat punnitsemaan erilaisia vaihtoehtoja. Heidän piti valita, mitä tekijöitä he painottavat, ja mistä he ovat valmiita maksamaan. Vastaajia oli 2 900 yhteensä 21 kaupungissa.

– Tutkimus osoittaa sen, että ihmisten tarpeet ja toiveet asumiselle vaihtelevat eri elämänvaiheissa hyvinkin paljon. Siksi on tärkeää, että markkinoilla on tarjolla kysyntää vastaavaa monimuotoista asumista, arvioi hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja Aija Tasa kiinteistöalan järjestöstä Raklista.

– Asumistutkimuksissa on harvoin kiinnitetty huomiota siihen, että jonkin halutun ominaisuuden valitseminen rajaa usein jonkin toisen pois. Kaikkia toiveita on vaikea toteuttaa yhtä aikaa, huomauttaa projektipäällikkö Emmi Haltia PTT:stä tiedotteessa.

Esimerkiksi modernit viherkaupunkilaiset korostavat asuinalueen vehreyttä, kun urbaaneille kaupunkilaisille luonnoksi riittää lähipuisto.

Vilkkaassa kaupunkimaisessa ympäristössä elävät urbaanit kaupunkilaiset suosivat myös vuokra-asumista sen joustavuuden vuoksi. Asuntolainan koetaan sitovan liikaa. Alle 40-vuotiaat suhtautuvat vanhempia myönteisemmin vuokra-asumiseen.

Tilavia parvekkeita ja puutarhamaisia korttelipihoja

Alle 40-vuotiailla asumisessa painottuvat hyvät liikenneyhteydet töihin ja kouluihin. 40-60-vuotiailla asuinalueen vehreys on tärkeätä hyvien liikenneyhteyksien ohella. Yli 60-vuotiaat arvostavat palvelujen saatavuutta.

Tutkimuksen mukaan monien ihmisten toiveisiin vehreydestä voitaisiin vastata tilavilla parvekkeilla ja puutarhamaisilla korttelipihoilla. Lähiöissä olisi hyvä lisätä viihtyvyyttä esimerkiksi luomalla monipuolisempia palveluja ja parantamalla liikenneyhteyksiä.

Lisäksi suuri osa vastaajista on kiinnostunut omistus- ja vuokra-asumisen välimuodoista. Tällaisia ovat muun muassa asumisoikeusasunnot.

STT

Kuvat: