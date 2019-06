Tutkimus: Robotit vievät noin 20 miljoonaa työpaikkaa seuraavan vuosikymmenen aikana

Robottien ennustetaan vievän maailmanlaajuisesti noin 20 miljoonaa teollisuuden työpaikkaa seuraavan vuosikymmenen aikana, ilmenee tänään julkistettavasta tutkimuksesta.

Brittiläisen Oxford Economics -konsulttiyhtiön mukaan kehitys lisää talouden tuotantoa, mutta syventää samalla sosiaalista epätasa-arvoa.

Robotit ovat jo korvanneet miljoonia teollisuuden työpaikkoja ja ne yleistyvät myös palveluissa, joissa hyödynnetään esimerkiksi puheentunnistusta ja koneoppimista.

Tutkimuksen mukaan työpaikkoja häviää matalamman osaamisen alueilla kaksi kertaa enemmän kuin korkeamman osaamisen alueilla.

Monet asiantuntijat ovat arvioineet, että automatisointi on johtanut useampien työpaikkojen syntymiseen kuin tuhoutumiseen, mutta viime vuosina kehitys on luonut työpaikkoja, joihin ei löydy vaadittua osaamista.

Tuoreessa tutkimuksessa arvioidaan, että robotisaatio lisää viime kädessä sekä tuottavuutta että talouskasvua ja luo suunnilleen yhtä paljon uusia työpaikkoja kuin tuhoaa vanhoja.

– Havaitsimme, että työpaikat, joissa on toistoa vaativia tehtäviä, ovat eniten alttiita vaikutuksille, ja esimerkiksi varastotyöhön kohdistuu välitön riski, tekijät kirjoittavat.

Sen sijaan esimerkiksi luovien alojen ja sosiaalisia taitoja vaativien työpaikkojen odotetaan säilyvän vielä vuosikymmeniä.

Alueellinen eriarvoisuus kasvaa

Robottien roolin ennustetaan kasvavan muun muassa vähittäiskaupassa, terveydenhuollossa, liikenteessä, rakennusalalla ja maataloudessa. Vaikutukset ovat erilaisia maasta ja alueesta riippuen.

– Automatisointi lisää myös vastedes alueellista eriytymistä monissa kehittyneissä talouksissa — ja tämä trendi voimistuu kun automatisaatio leviää palveluihin, tutkimuksessa arvioidaan.

Päättäjiä kehotetaan robottiteknologian jarruttamisen sijaan auttamaan sen vaikutuksille alttiimpia alueita sopeutumaan isoon muutokseen.

– Automatisoinnin sosiaalisiin vaikutuksiin valmistautuminen ja vastaaminen tulee olemaan seuraavan vuosikymmenen keskeisimpiä haasteita, tekijät summaavat.

STT

Kuvat: