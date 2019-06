Tutut ruokabrändit ovat erilaisia ympäri Eurooppaa – Fantassa tuhdisti enemmän sokeria, sipseissä rasvaa

Pullollinen Fantaa Italiassa sisältää selvästi enemmän sokeria kuin Ranskassa. Tuttu tuotemerkki voi olla valmistettu eri resepteillä riippuen siitä, mille markkinoille tuote on suunnattu, selviää EU-komission selvityksestä.

Komission sisäinen tutkimuslaitos kävi läpi useita tuttuja elintarvikkeita, jotta saataisiin selville, onko tuotteiden laatu itäisemmässä Euroopassa todella huonompi kuin lännessä, kuten on epäilty.

Selvitykseen valittiin 1 400 ruokatuotetta 19 EU-maassa. Noin kolmanneksessa tutkituista tuotteista oli eroja samanlaisesta paketista huolimatta. Selvityksessä ei ollut mukana Suomessa myytyjä tuotteita.

EU-lain mukaan ruokayhtiöt voivat muunnella tuotteitaan eri markkinoille, mutta kuluttajia ei saa johtaa harhaan.

Ruokahuijaukset ovat kuohuttaneet varsinkin itäistä Eurooppaa, jossa on epäilty heikompilaatuisten tuotteiden päätyvän juuri heidän markkinoilleen. EU-komission mukaan väitteet perustuvat osin väärin tehtyihin vertailuihin, joissa on verrattu esimerkiksi kauppojen omia merkkejä ja brändituotteita.

Maanantaina julkaistussa selvityksessä ei löydetty vahvistusta sille, että juuri itäisempää Eurooppaa sorsittaisiin. Eroja löytyi sen sijaan ympäri Eurooppaa.

Kalapuikoissa vähemmän kalaa, Fantassa enemmän sokeria

Tutuissa tuotteissa on eroja riippuen siitä, minkä maan markkinoille ne on suunnattu.

Ruokahuijausten yhteydessä on käytetty esimerkkinä kalapuikkoja. Iglo-merkkinen kalapuikko sisälsi Tshekissä, Unkarissa ja Slovakiassa vain 58 prosenttia seitiä, kun taas Saksassa ja Hollannissa määrä oli 65 prosenttia. Ocean Sean puikoissa eroja ei ollut.

Lay’s-merkin sipseissä eroja oli tyydyttyneen rasvan määrässä. Esimerkiksi Tshekissä, Unkarissa ja Slovakiassa myydyt sipsit olivat epäterveellisempiä kuin Bulgarian tai Tanskan markkinoilla, koska tyydyttynyttä rasvaa oli 11 gramma sadassa grammassa verrattuna Tanskan ja Bulgarian noin kolmeen grammaan.

Fanta sisälsi selvityksen mukaan Ranskassa sokeria vain 6,5 grammaa sadassa grammassa, kun italialaiseen Fantaan oli hulautettu sokeria 11,8 grammaa.

Monet tutut brändit kuten Nutella, Magnum-puikko tai Dr. Oetkerin neljän juuston pitsat olivat samanlaisia tai hyvin lähellä toisiaan eri maissa.

STT

Kuvat: