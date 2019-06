Työministeri lomailee eniten, ulkoministeri ei päivääkään – ministerien kesävapaat julki

Valtioneuvosto vahvisti tänään ministerien vuosilomaan rinnastettavat kesävapaat.

Eniten ministereistä lomailee työministeri, SDP:n Timo Harakka. Hän on vapaalla yhteensä 27 kalenteripäivää heinä- ja elokuussa.

Toiseksi eniten vapaapäiviä ovat itselleen varanneet RKP:n ministerit. Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson on lomalla 26 päivää ja pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist on vapaalla 24 vuorokautta.

Pääministeri, SDP:n Antti Rinne on lomalla kaksi viikkoa heinä-elokuun vaihteessa. Ulkoministerille, vihreiden Pekka Haavistolle ei merkitty yhtään päivää vapaata.

STT

