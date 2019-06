Työministeri lomailee eniten, ulkoministeri ei päivääkään – ministerien kesävapaat julki

Valtioneuvosto vahvisti tänään ministerien vuosilomaan rinnastettavat kesävapaat.

Eniten ministereistä lomailee työministeri, SDP:n Timo Harakka. Hän on vapaalla yhteensä 27 kalenteripäivää heinä- ja elokuussa.

Toiseksi eniten vapaapäiviä ovat itselleen varanneet RKP:n ministerit. Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson on lomalla 26 päivää ja pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist 24 vuorokautta.

Pääministeri Antti Rinne (sd.) on lomalla kaksi viikkoa heinä-elokuun vaihteessa. Koska pääministerille nimitetty sijainen, valtiovarainministeri Mika Lintilä (kesk.) on vapaalla samaan aikaan, Rinnettä sijaistaa virkaiältään vanhin ministeri, ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.).

Haavistolle ei torstaina pidetyssä valtioneuvoston istunnossa vahvistettu yhtään vapaapäivää. Ministereille voidaan vielä vahvistaa lisää vapaapäiviä kahden seuraavan viikon aikana tulevissa istunnoissa.

Haaviston jälkeen vähiten lomaa pitävät näillä näkymin keskustan naisministerit. Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko on kesällä vapaalla kuusi päivää ja elinkeinoministeri Katri Kulmuni yhdeksän.

