”Työpäivän jälkeen olisi mukava pysähtyä kahville ja ostaa vihannekset torilta” – salolaiset haluavat torille vapaat aukioloajat

Lukijat haluavat nauttia Salon torin tunnelmasta pidempään illalla. SSS:n verkkokyselyn vastaajista 79 prosenttia toivoo aukioloaikoihin muutosta. Nykyiseen tilanteeseen on tyytyväisiä vain 21 prosenttia vastaajista.

Salolainen Heli Lepistö on yksi verkkokyselyn vastaajista. Hän toivoo, että tori olisi mahdollisimman pitkään auki.

– En tule ennen neljää töistä, ja silloin tori on jo kiinni. Olisi ihana tulla töiden jälkeen torille kahville ja ostaa samalla mansikoita ja perunoita.

Iso osa vastaajista toivoisi juuri tätä: mahdollisuutta tulla työpäivän jälkeen torille kahville ja ostoksille. Erityisen tärkeää se olisi vastaajien mukaan kesällä.

– Pääsen töistä kello 16.00. Työpäivän jälkeen olisi mukava pysähtyä Kurilalle iltapäiväkahville ja ostaa päivän vihannekset torilta, perustelee kyselyyn vastannut.

– Työt loppuu yleensä kello 15. Kun ehtii torille nauttimaan edes sen jäätelön, eikös siellä harja-auto jo pöristele menemään.

– Nykyisillä aukioloajoilla torille pääsevät vain vuorotöissäkäyvät, eläkeläiset ja työttömät.

SSS:n verkkokyselyyn torin aukioloajoista tuli toukokuun lopussa yli 600 vastausta.

Salon tori on nyt avoinna kesäaikana (touko-elokuussa) joka arkipäivä kello 7–15.

Talvella ostoksille pääsee tiistaisin, torstaisin ja lauantaisin kello 7–14.

TOUKOKUUN verkkokyselyyn vastanneet toivovat, että aukiolo vapautettaisiin kokonaan. Toiseksi eniten toivottiin aukioloa kello 18 asti.

Moni vastaajista halusi nimenomaan säätelyn pois ja torin aukioloon samanlaista vapautta, jota on kauppojen aukioloajoissa.

– Mielestäni turha rajoitella, kyllä asiakkaat sen rajan tekee. Jos ei ole asiakkaita, ei ole kauppiaitakaan, eikä muutakaan oheistoimintaa, kuvaili yksi verkkokyselyn vastaaja.

– Kesäkuukausina voisi olla sään mukaan auki niin kauan kuin kauppiaat haluavat. Ei kiinteitä pakko olla paikalla -aikoja. Mutta olisi kaikille myyjille vapaaehtoista, kommentoi toinen.

– Miksi ei tori voisi olla auki miten vaan, kun ei kauppojenkaan aukioloa rajoiteta.

– Olisi varmasti kannattavaa pitää edes muutamana päivänä viikosta toria pidempään auki, esimerkiksi keskiviikko, torstai, perjantai, lauantai ja sunnuntai, sillä maanantai ja tiistai ovat varmasti hiljaisempia.

LASTEN Laulukaupungin ja monen muunkin kaupunkitapahtuman aktiivi Pertti Falkstedt ehdotti toukokuussa (SSS 23.5.2019), että Salon aukioloaikoja voisi laajentaa. Falkstedtin mukaan aukioloa voisi liu’uttaa aamuseitsemästä myöhemmäksi, ja tori voisi olla auki pidempään iltapäivisin, kenties neljään tai viiteen iltapäivällä.

Torikahvilayrittäjä Matti Korhosen mukaan torin aukioloajat ovat historiallinen jäänne ja ne pitäisi kokonaan vapauttaa yrittäjien ja kauppiaiden omaan harkintaan.

Salon Torikauppiaiden yhdistyksen puheenjohtaja ja Torikaffen yrittäjä Petri Lindgrenin mielestä torin aukioloajat ovat nykyisellään toimivat. Lindgren sanoo myös itse kokeilleensa pidennettyä aukioloaikaa, mutta se ei osoittautunut kannattavaksi (SSS 23.5.2019).

Torin aukioloajoista on väännetty kättä moneen otteeseen. Kesällä 2004 torikauppa sai tunnin pidennyksen aukioloaikaan, ja tori alkoi olla auki kello 15 asti.

Vuonna 2012 torikahvilat aloittivat sunnuntaiaukiolot.

TORIN PIDEMPI aukioloaika illalla toisi useiden vastaajien mielestä elävyyttä kaupunkikuvaan.

– Alue vilkastuisi. Tori olisi mukava paikka tavata ystäviä iltaisin, ja jos vielä saisi taustalle jotain kivaa musiikkia vielä parempi. Elävöittäisi Salon keskustaa ja toisi arvokkaita asiakkaita muuallekin kuten kauppoihin ja ravintoloihin. Väkeä enemmän liikkeelle, kuvailee yksi verkkokyselyn vastaaja.

– Harmittaa kesäpäivisin, kun ilma on hieno ja Suomen parhaalla torilla on avoinna vain jäätelökioskit. Mielestäni sitä kannattaisi hyödyntää laajemmin kuin nykyään, mikäli kauppiaat vain jaksavat.

– Salon tori on kyllä maailman kivoimpia ja hienoimpia toreja, luulen että todella moni rakastaisi, jos myöhäisilloissakin pääsisi juomaan kaffet tai mehut torilla.

– Ihanat kahvipaikat voisivat vaikka vuorotella aukioloaan.

– Voihan laittaa uusiin pidennettyihin aukioloaikoihin säävarauksen, jotta yrittäjän ei tarvitse huonolla säällä asiakkaita odotella. Samalla työllistettäisiin lisää nuoria.

VERKKOKYSELYSSÄ nousi esille erityisesti toive ruokatarjonnan laajentamisesta torilla.

– Tori kahviloineen olisi meille varteenotettava päivällispaikka, kirjoitti kyselyn vastaaja.

– Olisi ihanaa työpäivän jälkeen piipahtaa torilla vaikka syömässä. Nyt iltatori ainoa mahdollisuus.

OSA VASTAAJISTA pitää nykyistä aukioloa riittävänä. Tässä yksi perusteluista:

– Nykyiset aukioloajat ovat hyvät. Torille on mukava mennä, kun siellä on paljon ihmisiä ja tunnelmaa. Jos aukioloajat venyvät väkimäärä harvenee ja tori näyttää autiolta. Tunnelma latistuu. Lisäksi ajattelen yrittäjiä. En usko, että myynti nousee, mutta kustannukset kasvat. Kaupungissa on paljon laadukkaita kahviloita nykyisin, jonne halukkaat voivat mennä myöhempäänkin istuskelemaan ja seurustelemaan.

Lukijat toivovat: Vessoja ja ravintoloita lisää, mutta pyöräilijät pois

Musiikkiesityksiä ja muita maksuttomia tapahtumia useammin.

Tykkipuistossa eli Horninpuistossa tai joessa voisi olla suihkulähde.

Kahviloilla saisi olla anniskeluoikeudet, jotta talvella voisi nautiskella hehkuviiniä!

Vaihtelevia katukeittiöitä.

Kunnolliset vessat, miehille ja naisille omat. Nykyinen määrä riittämätön.

Peräkonttikirppistä.

Vähän enemmän saisi olla penkkejä.

Paremmat yleiset wc-tilat. Vaikka maksulliset, mutta uudet tarvittaisiin.

Suihkulähde olisi kukkaistutuksineen upea.

Enemmän tapahtumia, laajemmat aukioloajat, aktiviteetteja, kisoja jne.

Joku yksittäinen public corner -tyyppinen pieni kiinteä koroke.

Lapsille leikkinurkka.

Pyöräily pois toriaikoina.

Sähköautojen latausmahdollisuus ympyräparkkiin.

Kirppistapahtumia sai olla enemmän! Ruokakojuja olisi kiva saada lisää!

Haluaisin sinne pieniä puisia kojuja, joita olen nähnyt mm. Hyvoninkadun koulun pihalla: käsitöitä, venematkoja oppaineen Mathildedahliin, beach volley, minigolf.

Liikennepuisto puuttuu Salosta.

Torin saa kauniiksi ja kutsuvaksi illalla valaistuksilla, kuten esim. tangokatu Seinäjoella.

Katettu pysyvä kahvila tai terassi, pidentäisi kautta huomattavasti.

Vilppaan SM-kulta.

Hedelmäkauppiaita kuten Turussa.

Paikallisia leipomotuotteita.

Naakkaesteet kahviloiden ylle.

Papagallo-jäätelökioski, irtokarkkimyyntikoju.

Selkeä infotaulu, jossa torin tapahtumat.

Lahdessa oli suosittu leipämyyntipiste, josta sai jo aamuvarhaisella paikalla tehtyä, lämmintä leipää. Jonkun kannattaisi kokeilla tätä Salossa.

Talvisin vähintään joulumarkkinat.

Toria pitäisi muuttaa siten, että pyörätie ei kulje myyjien keskellä. Istutuksilla ja muilla rakenteilla voisi pyörätien saada kiertämään torin ympäri.

Ruokatarjonta voisi olla monipuolisempaa.

Torin ympyräparkkiin tekojäärata.

Toritanssit.

Sähköpotkulautavuokraus kesän ajaksi.

Metrilakua ympäri vuoden.

Penkkejä puistoon ja torille lisää.

Listalle on poimittu verkkokyselyn ehdotuksia. Erityisesti ruoka- ja vessa-asiat saivat useita kommentteja.