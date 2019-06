Tytöt uskovat naisjohtajien kohtaavan syrjintää ja häirintää – Planin selvityksen mukaan valtaosa tytöistä haluaisi johtajiksi ja uskoo kykyihinsä

Valtaosa tytöistä haluaisi johtajiksi, mutta yhdeksän kymmenestä tytöstä uskoo, että silloin joutuisi kokemaan epäoikeudenmukaista kohtelua ja lähentelyä, kertoo tuore tutkimus.

Lastenoikeusjärjestö Plan Internationalin tutkimuksen mukaan 60 prosenttia tytöistä uskoi myös, että naisjohtajien täytyy työskennellä ankarammin kuin miesjohtajien.

– Tulokset osoittavat selvästi, että vaikka tytöt haluavat johtaa, heidän käsityksensä naisjohtajan asemasta on hyvin kielteinen. Tytöt ajattelevat niin Suomessa kuin ympäri maailmaa, että johtajan rooli tuo naiselle syrjintää ja häirintää, sanoi Plan Internationalin Suomen pääsihteeri Ossi Heinänen tiedotteessa.

– Jos epäkohtiin ei puututa, seuraavatkin tyttösukupolvet kadottavat halunsa pyrkiä johtajiksi ja vaikuttaa yhteiskuntaansa ja yhteisöönsä. Päättäjien, viranomaisten ja yksityisen sektorin täytyy purkaa esteitä tyttöjen tieltä ja tukea kunnianhimoisemmin heidän tavoitettaan tulla johtajiksi, Heinänen jatkaa.

Suomalaistyttöjen innostus johtamiseen keskiarvoa alhaisempaa

Valtaosa tytöistä (76 %) kertoi haluavansa johtajiksi ja 62 prosenttia tytöistä myös luotti kykyihinsä johtajana. Suomalaistyttöjen innostus johtamiseen on kansainvälistä keskiarvoa alhaisempaa: 65 prosenttia haluaa johtajaksi jollakin osa-alueella ja vain viisi prosenttia haluaa poliittisiin johtotehtäviin.

Suomalaistytöistä naisjohtajien lähentelyyn uskoi 76 prosenttia ja 85 prosenttia oli sitä mieltä, että epäoikeudenmukainen kohtelu on naisjohtajille tuttua.

Plan on koonnut tutkimustulosten pohjalta suositukset tavoista, joilla tyttöjen tasa-arvoista pääsyä johtoasemaan voi edistää. Näistä keskeisimpiä ovat koulutus, perheen tuki ja varhaiset mahdollisuudet johtamiseen.

Plan International haastatteli Taking the Lead -tutkimukseensa lähes kymmentätuhatta 15-24-vuotiasta tyttöä 19 maassa. Tutkimuksessa on mukana myös 516 suomalaistyttöä.

STT

Kuvat: