Ugandassa vahvistettu jo kolme ebolatartuntaa – Kongossa käynyt viisivuotias kuoli sairauteen

Ugandassa on varmistettu kolme ebolatartuntaa, kertoo Maailman terveysjärjestön WHO.

Viisivuotias kuoli ebolaan aikaisemmin tällä viikolla Ugandassa, kertovat maan terveysministeriön edustajat. Viranomaisten mukaan hän kuoli eristetyssä yksikössä.

Ministeriön mukaan pojan äiti oli Kongosta ja naimisissa ugandalaisen kanssa.

Nainen oli matkustanut Kongon demokraattiseen tasavaltaan poikansa ja neljän muun perheenjäsenen kanssa hoitamaan isäänsä. Isä kuoli lopulta ebolaan.

Ugandassa on oltu valmiustilassa naapurimaassa Kongon demokraattisessa tasavallassa leviävän ebolaepidemian takia.

”Emme taistele vain virusta vastaan”

Epidemia alkoi Kongon itäosassa viime vuoden elokuussa. Sen jälkeen maassa on todettu yli 2 000 tautitapausta. Sairastuneista kaksi kolmasosaa on kuollut.

Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistysten kansainvälisen liiton (IFRC) mukaan viime viikkoina uusia tautitapauksia on todettu 15-20 päivittäin.

Pahin epidemia koettiin Länsi-Afrikassa vuosina 2013-2016, jolloin tauti tappoi yli 11 000 ihmistä.

Maailman terveysjärjestön WHO varoittaa, että Kongon tilanne voi pahentua nopeasti.

– Jos emme pysty yhdistämään voimiamme tätä epidemiaa vastaan, vaarana on, että se laajenee ja siitä tulee aggressiivisempi. Emme taistele vain virusta vastaan. Taistelemme turvattomuutta, väkivaltaisuuksia ja vääriä tietoja vastaan, WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus sanoi.

STT

