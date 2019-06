Ukkosen uhka keskeytti miesten puolivälierät Pariisissa

Tenniksen Ranskan avointen miesten tämän päivän puolivälierät joutuivat tauolle, sillä ilmassa on ukkosen uhkaa.

Sveitsiläisten keskinäisessä kohtaamisessa Roger Federer johtaa Stan Wawrinkaa erin 2-1, ja tauolle mentiin neljännen erän tasatilanteessa 3-3. Federer voitti avauserän katkaisupelillä 7-6, Wawrinka vei toisen erän 6-4, ja kolmannessa erässä Federer oli jälleen katkaisupelin jälkeen parempi 7-6.

Puolustava mestari Rafael Nadal on jo lähestymässä voittoa Kei Nishikoria vastaan. Nadal voitti kaksi erää lukemin 6-1, ja hän johtaa kolmatta erää 4-2.

Johanna Konta iski välieriin – ensimmäisenä brittinaisena 36 vuoteen

Johanna Konta ei ollut voittanut yhtään ottelua tenniksen Ranskan avointen pääsarjassa ennen tämän vuoden turnausta, mutta nyt 28-vuotias brittipelaaja on jo välierissä. Konta kukisti puolivälierässä Yhdysvaltain seiskasijoitetun Sloane Stephensin 6-1, 6-4, ja hän on ensimmäinen brittiläinen naispelaaja Ranskan avointen välierissä sitten Jo Durien ja vuoden 1983.

Konta on päässyt grand slam -turnauksessa välieriin Australiassa 2016 ja Wimbledonissa 2017. Ranskassa neljä edellistä yritystä päättyivät tappioon avauskierroksella.

– Oli upeaa pelata uusitulla (pääkenttä) Chatrierilla ensimmäistä kertaa, yhtä maailman parhaimpiin lukeutuvaa pelaajaa vastaan. Olen ihan superiloinen, koska olosuhteet olivat niin tuuliset ja Sloane pystyy viemään peliä miten vain tahtookaan. Oli siis valmistauduttava, pidettävä hänet varuillaan ja pyrkiä hallitsemaan peliä, Konta totesi vakuuttavan voiton jälkeen.

Turnauksessa 26:nneksi sijoitettu Konta kohtaa välierässä voittajan ottelusta Marketa Vondrousova Tshekki-Petra Martic Kroatia (31).

STT

