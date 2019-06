Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset kymmenesosan kasvussa – eniten kasvoi venäläisten määrä

Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset Suomessa lisääntyivät toukokuussa 12,3 prosenttia vuodentakaisesta, kertoo Tilastokeskus. Eniten kasvoi venäläisten matkailijoiden määrä, joiden yöpymiset kasvoivat 72 prosenttia eli 27 000 majoitusyötä.

Myös muista maista saapuneiden yöpyjien määrä pääsääntöisesti kasvoi Norjaa ja Ruotsia lukuun ottamatta.

Ulkomaisille matkailijoille tilastoitiin toukokuussa kaiken kaikkiaan 460 000 yöpymistä. Venäläiset olivat suurin matkailijaryhmä, seuraavaksi eniten Suomessa majoittuivat ruotsalaiset ja yhdysvaltalaiset. Yöpymiset lisääntyivät suhteellisesti eniten Lapissa, 37 prosenttia.

Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset olivat viime vuoteen verrattuna 4,2 prosentin kasvussa.

Kaikkia matkailijoiden yöpymisiä oli toukokuussa yhteensä 1,57 miljoonaa, mikä oli 6,4 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Koko alkuvuoden tarkastelussa majoitusliikkeissä yöpyminen oli Suomessa 1,9 prosentin kasvussa viime vuoden tammi-toukokuuhun verrattuna. Tässä tarkastelussa kotimaisten matkailijoiden yöpymismäärän kasvu on ollut ulkomaisten matkailijoiden kasvua suurempaa.

Luvut ovat Tilastokeskuksen majoitustilaston ennakkotietoja ja ne on kerätty majoitusliikkeiltä, joissa on vähintään 20 vuodepaikkaa tai sähköpistokkeella varustettua matkailuvaunupaikkaa.

STT

Kuvat: