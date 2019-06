Ulkoministeri Pompeo CBS:llä: Kaikki vaihtoehdot Iranin suhteen pöydällä – myös sotilaalliset vaihtoehdot

Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo sanoo, että Yhdysvallat harkitsee kaikkia mahdollisia vaihtoehtoja Iranin suhteen. Pompeo sanoi CBS Newsin haastattelussa, että myös sotilaallisista vaihtoehdoista on keskusteltu.

Hän kuitenkin korosti, ettei Yhdysvaltain presidentti Donald Trump halua sotaa.

Iranin ja Yhdysvaltain välit kiristyivät entisestään, kun kahteen öljytankkeriin hyökättiin viime viikolla Omaninlahdella. Yhdysvallat on syyttänyt hyökkäyksistä Irania. Iran on kiistänyt olleensa iskujen takana.

Pompeon mukaan Trump pidetään ajan tasalla Iranin tilanteesta koko ajan.

Pompeolta kysyttiin myös, voiko hallinto päättää Iraniin iskemisestä ilman kongressin suostumusta.

– Meillä on aina oikeus puolustaa Amerikan etuja, Pompeo vastasi.

Hän kuitenkin lisäsi, että ”hallinto ottaa vain laillisia askelia”.

Pompeo toisti haastattelussa uskovansa Iranin olevan iskujen takana. Hän lisäksi sanoi, että hyökkäykset olivat myös merkki siitä, että Trump teki oikean päätöksen Iranin ydinsopimuksesta vetäytyessään.

Molemmat iskun kohteiksi joutuneet tankkerit pääsivät turvallisesti satamaan

Yhdysvallat on perustanut syytöksensä muun muassa tiedustelutietoihin ja iskuissa käytettyihin aseisiin Yhdysvaltain laivasto lisäksi julkaisi hyökkäysten jälkeen rakeista kuvamateriaalia, joka sen mukaan esittää iranilaista partiovenettä poistamassa suutariksi jäänyttä magneettimiinaa toisen tankkerin kyljestä.

Irania on Yhdysvaltojen lisäksi syyttänyt Britannia ja Saudi-Arabia. Venäjä on puolestaan tuominnut hyökkäykset, mutta varoitti sunnuntaina ”perättömien syytösten” esittämisestä.

Kummatkin Omaninlahdella hyökkäyksen kohteiksi joutuneet tankkerit saapuivat turvallisesti satamaan Arabiemiraateissa sunnuntaina. Japanilaisomisteinen Kokuka Courageous kuljetti helposti syttyvää metanolilastia joutuessaan hyökkäyksen kohteeksi torstaina samoihin aikoihin norjalaisen Front Altair -tankkerin kanssa.

https://www.cbsnews.com/news/mike-pompeo-on-face-the-nation-us-weighing-full-range-of-options-to-counter-iran-including-military-strike/

STT

