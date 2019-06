Ulkopoliittisen instituutin johtajavalinta lykkääntymässä syksyyn – prosessista riitaa Upin hallituksessa

Ulkopoliittisen instituutin (Upi) johtajavalinta näyttää lykkääntyvän syksyyn. STT:n tietojen mukaan tutkimuslaitoksen hallituksen on määrä kokoontua päättämään johtajasta näillä näkymin vasta syyskuussa.

Tiistain kokouksessa johtajanimitys jätettiin pöydälle. Hallituksen keskuudestaan valitsema nimitystyöryhmä oli STT:n tietojen mukaan esittänyt johtajan tehtävään Juha Jokelaa, joka on parhaillaan yksi Upin ohjelmajohtajista. Johtajanimitysprosessin sujumisesta kiisteltiin tutkimuslaitoksen hallituksen sisällä jo ennen tiistain valintakokousta.

Jotkut hallituksen jäsenistä ovat arvostelleet valintaprosessia läpinäkyvyyden puutteesta ja olleet huolissaan siitä, onko hallintomenettelylain mukainen hakijoiden yhdenvertainen kohtelu toteutunut prosessissa. Heidän mielestään hakijoiden vertailussa olisi pitänyt käyttää ulkopuolista arvioijaa.

Tiistaina hallitus päätti teettää ulkopuolisen tieteellisen arvion johtajan paikkaa tavoittelevien tutkimustoiminnasta. STT:n tietojen mukaan harkinnassa on kolmen arvioijan valitseminen Upin tieteellisen neuvoston jäsenten keskuudesta.

Hallituksen puheenjohtaja ei vahvista aikataulua

Johtajan tehtävään oli neljä hakijaa, joista haastatteluun valittiin kolme. Jokelan lisäksi haastateltiin Upissa parhaillaan ohjelmajohtajana toimiva Mika Aaltola sekä ulkopolitiikan tutkija, Tampereen yliopiston Jean Monnet -professorina aiemmin toiminut Hanna Ojanen. He kaikki ovat hakeneet myös Upin ohjelmajohtajan tehtäviä vuodenvaihteessa alkavalle viisivuotiskaudelle.

Tiistain kokouksessa käytiin pitkä keskustelu johtajan viran täyttämisestä, kertoo Upin hallituksen puheenjohtaja, EU-asioiden valtiosihteeri Kare Halonen. Muuten hän ei halunnut kommentoida keskeneräistä nimitysprosessia, sen aikataulua tai sitä, kuka ulkopuolisen tieteellisen arvion tekijät valitsee.

– Aikataulu riippuu ihan siitä, milloin arviot voidaan saada käyttöön, Halonen sanoi STT:lle.

Osa hallituksen jäsenistä on kritisoinut valintaprosessia läpinäkyvyyden puutteesta. Halonen ei halunnut kommentoida tätäkään asiaa.

– En ala kommentoida asioita, joita jossain lehtijutuissa on ollut, Halonen sanoo.

STT

