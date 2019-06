Upin johtajanimityksestä kiistaa instituutin hallituksessa – prosessia kritisoidaan läpinäkyvyyden puutteesta

Ulkopoliittisen instituutin (Upi) johtajanimityksestä on kehkeytynyt kiista tutkimuslaitoksen hallituksen sisällä.

STT:n tietojen mukaan hallituksen jäsenistä koottu kolmihenkinen nimitystyöryhmä on esittänyt tehtävään Upin ohjelmajohtajana parhaillaan toimivaa Juha Jokelaa. Hänen ohellaan toinen vahva ehdokas tehtävään on ollut niin ikään ohjelmajohtajana Upissa oleva Mika Aaltola. STT:n tietojen mukaan työryhmä on lisäksi pyytänyt väistyvää johtajaa Teija Tiilikaista arvioimaan lausunnossa hakijoita, ilmeisesti kuitenkin vain kahta talon sisältä tulevaa hakijaa.

Upin hallituksen jäsen, entinen suurlähettiläs René Nyberg vastustaa nimitystyöryhmän esitystä Jokelan valitsemisesta. Hän kertoo jättäneensä asiasta eriävän mielipiteen. Nyberg sanoo pitävänsä Aaltolaa akateemisesti ansioituneempana johtotehtävään, mutta hänen kritiikkinsä kohteena on erityisesti valintaprosessi.

– Olen syvästi tyytymätön tapaan, jolla nimitystä on hoidettu. Katson, että hallituksessa meidän muiden luottamusta on väärinkäytetty, Nyberg sanoo.

STT:n tietojen mukaan Nyberg ei ole hallituksessa kritiikissään yksin. Hallituksen on määrä kokoontua päättämään johtajavalinnasta ensi tiistaina.

Upin hallituksen keskuudestaan valitsemaan nimitysryhmään ovat kuuluneet hallituksen puheenjohtaja, EU-asioiden valtiosihteeri Kare Halonen sekä jäsenistä professori Tarja Väyrynen ja ex-kansanedustaja Lenita Toivakka (kok.). Yhteensä Upin hallituksessa on yhdeksän jäsentä.

Ulkopoliittinen instituutti on tutkimuslaitos, joka saa merkittävän osan rahoituksestaan valtiolta.

”Päätös tuskin tulee olemaan yksimielinen”

Nimitysryhmä haastatteli neljästä johtajan tehtävää hakeneesta kolme. Myöhemmin Upin hallitus sai puolen tunnin keskusteluajan haastateltujen hakijoiden kanssa, Nyberg kertoo. Hänen mukaansa nimitysprosessi eteni tähän saakka yhdessä sovitussa hengessä, mutta hän koki, etteivät hallituksen muut jäsenet saaneet riittävästi tietoa nimitysryhmän haastatteluiden sisällöstä.

– Haastattelumuistio luvattiin kaksi viikkoa ennen päätöskokousta. Ohut esittelymuistio tuli lopulta keskiviikkona, alle viikkoa ennen kokousta, Nyberg sanoo ja moittii prosessia läpinäkyvyyden puutteesta.

Hänen mukaansa hallitukselle ei ole jäänyt riittävästi aikaa keskustelulle ja se joutuu tekemään päätöksensä ”pakkoraossa”. Muiden hallituksen jäsenten kantoja johtajaksi valittavaan henkilöön Nyberg ei lähde ennakoimaan, mutta sanoo, että päätös tuskin tulee kokouksessa olemaan yksimielinen.

Tiilikainen ei kommentoi rooliaan

Nyberg kritisoi myös nimitystyöryhmän tapaa pyytää väistyvää johtajaa Teija Tiilikaista arvioimaan seuraajakandidaattejaan. Nybergin mukaan tämä on valitsevan hallintokäytännön vastaista ja eettisesti ongelmallista. Tiilikaisen lausunto on määrä jakaa hallituksen jäsenille vasta tiistain kokouksessa.

Teija Tiilikainen ei halunnut kommentoida seuraajansa valintaa STT:lle millään tavalla. Hän ei myöntänyt tai kieltänyt antaneensa lausuntoa hakijoista.

– Seuraajani valinta kuuluu instituutin hallitukselle ja minähän en ole mitenkään siinä mukana. Instituutin hallituksen puheenjohtaja informoi niistä asioista, Tiilikainen sanoi.

Myös hallituksen puheenjohtaja Kare Halonen kieltäytyi kommentoimasta asiaa STT:lle prosessin keskeneräisyyteen vedoten. Halonen ei vahvistanut tai kieltänyt sitä, että Tiilikaiselta olisi pyydetty lausuntoa hakijoista.

– En ala avata tätä prosessia mitenkään ennen hallituksen kokousta. Hallitus tekee päätöksen, ja siinä se on sitten, Halonen sanoi.

STT:n tietojen mukaan on mahdollista, että valintakokouksessa nousee esille ehdotus käyttää vielä ulkopuolista arvioijaa kaikkien hakijoiden ansioiden kartoittamiseen. Tällä olisi tarkoitus varmistaa hallintomenettelylain mukainen hakijoiden yhdenvertainen kohtelu.

Johtajavalinnoissa käytetään usein ulkopuolisia arviointeja.

Suomen tieteentekijöiden liiton toiminnanjohtaja, hallintotieteiden tohtori Johanna Moisio ei liity Ulkopoliittisen instituutin johtajavalintaan, mutta hän kommentoi lausuntokäytäntöjä yleisellä tasolla.

– Tutkimus on lähtökohtaisesti kansainvälistä. Puutetta pätevistä arvioijista ei siis ole. On aivan normaali käytäntö, että arvioinneissa käytetään myös kansainvälisiä asiantuntijoita, Moisio painottaa.

Nimitystyöryhmän jäsenistä Lenita Toivakka ei halunnut kommentoida valintaprosessia STT:lle. Tarja Väyrystä ei tavoitettu.

Tehtävään neljä hakijaa

Upin sisältä johtotehtävää hakeneiden Aaltolan ja Jokelan vertailussa on kyse myös ansioiden ja tutkimusalojen punninnasta.

Aaltola johtaa Upissa Globaali turvallisuus -tutkimusohjelmaa. Mediassa paljon esiintyvän Aaltolan asiantuntemusalueita ovat etenkin Yhdysvaltojen sisä- ja ulkopolitiikka sekä Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka. Jokela puolestaan johtaa Upin Euroopan unioni -tutkimusohjelmaa. Hän on erikoistunut muun muassa EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan ja Suomen EU-politiikkaan.

Upin johtajan paikkaa ovat hakeneet myös Tampereen yliopiston Jean Monnet -professorina aiemmin toiminut Hanna Ojanen ja NIVA-instituutin johtaja Birgitta Forsström. Heistä Ojanen kutsuttiin haastatteluun.

Paikka vapautuu ensi vuoden alussa, kun Ulkopoliittisen instituutin nykyinen johtaja Tiilikainen jättää tehtävänsä kahden toimikauden jälkeen. Johtaja valitaan viideksi vuodeksi kerrallaan, ja hän voi jatkaa korkeintaan kaksi toimikautta.

https://www.fiia.fi/instituutti/hallitus

STT

Kuvat: