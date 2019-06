USA ja Meksiko pääsivät sopuun maahanmuutosta, Trump perui uhkaamansa tullit

Yhdysvallat ja Meksiko ovat päässeet sopuun maahanmuuton rajoittamisesta, kertoo Yhdysvaltain presidentti Donald Trump. Sopimus merkitsee sitä, että Trumpin uhkaamat viiden prosentin tuontitullit meksikolaisille tuotteille eivät astu voimaan maanantaina.

Trumpin mukaan Meksiko on sitoutunut vahvoihin toimiin rajoittaakseen Meksikon läpi Yhdysvaltoihin pyrkivien keskiamerikkalaisten siirtolaisten määrää.

– Meksiko tulee ottamaan ennennäkemättömiä askelia lisätäkseen voimatoimia luvattoman maahanmuuton hillitsemiseksi, maiden yhteisessä tiedotteessa todetaan.

Tiedotteen mukaan Meksiko aikoo sijoittaa kansalliskaartin sotilaita koko maahan ja etenkin etelärajalleen sekä suitsia ihmissalakuljetusta.

Yhdysvallat puolestaan aikoo lähettää maasta turvapaikkaa hakeneita takaisin Meksikoon odottamaan hakemustensa käsittelyä. Meksiko lupaa tarjota odottaville töitä, koulutusta ja terveydenhuoltoa, kertoo maan Washingtonin-suurlähettiläs Martha BarcenaWashigton Postin mukaan.

Tullit jäädytetty toistaiseksi

Trumpin uhkaamat tuontitullit olisivat nousseet viidellä prosenttiyksiköllä joka kuukausi 25 prosenttiin asti. Tullit olisivat rokottaneet pahasti Meksikoa, jonka talous on riippuvainen Yhdysvaltain-kaupasta.

Trump kertoi sovusta Twitterissä varhain lauantaiaamuna Suomen aikaa. Ilmoitus tuli kolme päivää kestäneiden neuvottelujen päätteeksi.

– Voin ilokseni ilmoittaa, että Yhdysvallat on saavuttanut ja allekirjoittanut sopimuksen Meksikon kanssa. Tullit, jotka Yhdysvaltojen oli määrä asettaa maanantaina Meksikoa vastaan, on nyt toistaiseksi jäädytetty, hän sanoi.

Myös Meksikon ulkoministeri Marcelo Ebrard kiitteli ratkaisua Twitterissä.

– Yhdysvaltojen tullit eivät toteudu maanantaina. Kiitos kaikille, jotka ovat tukeneet meitä ja osoittaneet Meksikon suuruuden, hän tviittasi.

USA haluaa Meksikosta turvapaikanhakijoiden odotushuoneen

Laittomat rajanylitykset Meksikosta Yhdysvaltoihin ovat olleet viime kuukausina korkeimmalla tasollaan yli 10 vuoteen. Etenkin siirtolaisperheiden ja yksin matkustavien alaikäisten määrä on kasvussa. Toukokuussa Yhdysvaltojen viranomaiset pidättivät tai pysäyttivät rajalla 144 000 siirtolaista, mikä on kolme kertaa enemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan.

Trumpin mukaan tilanne on kestämätön ja viime presidentinvaalien tavoin hän on ottanut muuttoliikkeen suitsimisen keskeiseksi teemakseen kampanjoidessaan jatkokaudelle.

Yhdysvallat on jo aiemmin ilmoittanut järjestelyistä, joilla Meksikosta on pyritty tekemään Yhdysvaltoihin pyrkivien odotushuone. Yhdysvaltojen viranomaisten mukaan turvapaikkaprosessi on toiminut vetotekijänä, sillä se on antanut hakijoille mahdollisuuden oleskella Yhdysvalloissa odottamassa usein pitkittynyttä hakemusten käsittelyä.

STT

Kuvat: